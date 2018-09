Rekord im letzten Dälliker Rebberg

Immer wieder wandert Ruedi Badertschers Blick gen Himmel. «Die Prognosen haben eigentlich einen trockenen Morgen versprochen», sagt der Rebmeister des Dälliker Rebvereins. Doch von der kurzen Schauer wird die Stimmung der rund 15 Vereinsmitglieder und freiwilligen Helfer nicht getrübt. Über das Wetter will sich dieses Jahr nämlich wirklich niemand beklagen. Der milde Frühling und der heisse und trockene Sommer haben für eine optimale Traubenqualität gesorgt. Auch kranke Früchte gibt es deswegen so gut wie keine. «Die Kirschessigfliege mag es zum Beispiel eher feucht und schattig. Diesen Sommer konnte sie sich nicht massenhaft entwickeln», sagt Badertscher.

Noch bevor die ersten Trauben in den Kübeln verschwinden, wagt er deshalb eine Prognose: «Ich wäre nicht überrascht, wenn wir mehr als 600 Kilogramm ernten würden. Das wäre ein Rekord.» Dieses Jahr seien die Bedingungen wirklich einmalig.

Seit jeher ohne Spritzmittel

Seit 2013 kümmert sich der damals neu gegründete Rebverein um den letzten verbliebenen Rebberg im Dorf. Auf den 20 Aren am südwestlichen Dorfrand wachsen die Trauben Maréchal Foch, eine Sorte, die eine hohe Pilzrestistenz gegen Mehltau und andere Krankheiten aufweist und speziell für kühlere Gebiete wie den Dälliker Rebberg mit leichter Nordlage geeignet ist. «Unsere Reben mussten deshalb noch nie gespritzt werden», sagt Badertscher stolz. Für eine gute Ernte spricht auch der Oechslegrad – also der Zuckergehalt der Trauben. «Ich habe gestern 98 gemessen, auch das ist ein Rekord für unseren Rebberg.»

Teamarbeit ist gefragt

Von der guten Traubenqualität sind auch Trudi Diesler und Vreni Schinhammer überzeugt. Die beiden Frauen legen die abgeschnittenen Traubenrispen vorsichtig ist einen Kessel. «Wir müssen praktisch nichts rausschneiden, die Trauben sind wunderschön», sagt Schinhammer. Ihr mache die Arbeit im Rebberg grossen Spass. «Man macht etwas gemeinsam und sitzt nicht nur zuhause.»

Eine gute Teamarbeit ist wichtig, denn bis zum Mittag muss der Wümmet abgeschlossen sein. Im Weinbauzentrum Wädenswil wartet man nämlich bereits auf die Dälliker Ernte. Das ist auch der Grund, weshalb Badertscher den Wümmet trotz leichter Regenschauer nicht einfach kurzfristig verschieben konnte. «Und bis nächste Woche warten wollte ich auch nicht. Zu reife Trauben können schnell kippen, und dann gäbe es grosse Einbussen.»

Tierische Diebe

Es wäre nicht das erste Mal , dass eine gute Traubenqualität im Desaster endet. Der ehemalige Rebmeister Ueli Müller erinnert sind an 2015, als lange Zeit alles optimal aussah. «Irgendwann merkte ich, dass Trauben fehlen», sagt er. Den Übeltätern auf die Schliche kam der Verein aber erst, als es schon zu spät war. Eine Gruppe Dachse aus dem nahe gelegenen Wald liess sich über längere Zeit unbemerkt die süssen Früchte schmecken. «In jenem Jahr konnten wir am Schluss nur noch eine mickrige Menge an Trauben ernten», sagt Müller. Seit diesem Erlebnis schützt ein Elektrozaun den Rebberg – nicht nur vor Dachsen sondern auch vor hungrigen Rehen.

Hoffnungen übertroffen

Dieses Jahr scheint nun aber wirklich ein Glücksjahr zu sein. Ueli Müller ist überzeugt, dass der Wein – wie gewohnt – eine Topqualität haben wird. Für ihn ist es immer etwas Spezielles, eine Flasche vom eigenen Wein zu öffnen. «Wer unseren Wein noch nie probiert hat, ist meist überrascht von seiner guten Qualität.» Für den guten Tropfen sei aber nicht nur die Qualität der Trauben entscheidend, sondern auch das richtige Weinbauzentrum. «Der dortige Kellermeister Thierry Wins ist ein Künstler», schwärmt er.

Und was eigentlich schon alle vermuteten, wird am frühen Nachmittag dann auch noch offiziell bestätigt: 810 Kilogramm Trauben sind am Morgen zusammen gekommen – das ist absoluter Rekord und weit mehr, als die Dälliker je zu hoffen wagten.

