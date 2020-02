Rümlang tastet sich mit Filmen an die Vergangenheit heran

«Die Urzelle der geschichtlichen Welt ist das Erlebnis», schrieb der deutsche Philosoph Wilhelm Dilthey. Damit bringt er gerade die Krux am Lernen von Geschichte auf den Punkt: Geschichte wird zwar erlebt, doch wer zu jung ist, um sie zu erleben, kann sie nur noch nachlesen. Geschichte wird geschrieben – und niedergeschrieben. Man kann sie später studieren und nachvollziehen, aber nicht länger empfinden.

Die Gemeinde Rümlang versucht nun, ihre eigene Geschichte auf mehr Ebenen als nur das Wort darzustellen: übers Sprechen, Zuhören und Gespür. In zwei Filmen, die auf der Online-Plattform Youtube für alle zugänglich sind, nähert sie sich wichtigen Ereignissen, Anekdoten und Biografien des Dorfes an. Der eine erzählt von Walter Kaufmann, einem Landwirt in Rümlang, der mit seiner Hinterlassenschaft die Walter-Kaufmann-Stiftung begründet hat. Darüber sprechen sowohl die Stiftungspräsidentin Regine Rauch-Straub als auch Alt-Gemeindeschreiber Toni Frauenfelder, die beide den Landwirten persönlich gekannt haben; der Film wurde schon am Neujahres-Apéro der Gemeinde gezeigt. Der zweite Film lässt nebst Frauenfelder auch Alt-Gemeindepräsident Werner Bosshard und Alt-Gemeinderat Jakob Keller erzählen – über einen Brandstifter, der die Gemeinde in Atem hielt, oder auch über die denkwürdigste Gemeindeversammlung.

Video: PD via Youtube

Die Gefühlsebene erreichen

Die Idee für das Projekt kam von Gemeindeschreiber Giorgio Ciroli. Wie der «Rümlanger» festhält, sei er beim Besuch des Stasi-Museums in Berlin auf die Idee gekommen, die Rümlanger Vergangenheit im Gespräch mit Einwohnerinnen und Einwohnern festzuhalten. «Man sollte die Vergangenheit nicht nur auf dem Papier festhalten», sagt er, «Texte sind für neuere Generationen nicht so attraktiv. Vor allem aber geht die Gefühlsebene sonst verloren.» Diese Ebene wolle er mit den beiden Filmen erreichen – und gelungen sei ihm dies, so hält er selber fest, nicht schlecht.

15000 Franken gesprochen

Dass die Idee von ihm kam, spielt Ciroli indes nicht die primäre Rolle. «Wichtig ist, dass der Gemeinderat mir die Möglichkeit gegeben hat, das Projekt zu lancieren.» Für das Gesamtprojekt hat der Gemeinderat rund 15000 Franken gesprochen – also für Equipment, Produktionspartner (Foto Bäumli) und alles weitere. Dieser finanzielle Rahmen sei mit den beiden Filmen aber noch nicht ausgeschöpft.

So hat sich die Gemeinde Rümlang seit den 1960er-Jahren entwickelt. Video: PD via Youtube

Ebensowenig ausgeschöpft sind die Ideen, die Ciroli für weitere Projekte hat. «Das Gemeindeleben in Rümlang ist so vielfältig: die Beziehung zum Flughafen, das Vereinsleben des Dorf, der eine oder andere Einwohner, der mit seiner Biographie einen Beitrag leistet», sagt er. Ihn würde auch der öffentliche Verkehr aus historischer Sicht interessieren: «Mein Eindruck ist, dass die Dorfentwicklung immer der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs gefolgt ist – sei es mit der Einführung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert, mit dem Flughafen, schliesslich mit dem Halbstundentakt der S-Bahn.» Er bräuchte dafür aber Zeit für Recherchen – «ohne zu wissen, ob ein ganzes Leben dafür reichen würde.» Vor weiteren Produktionen wolle er aber ohnehin mit dem Gemeinderat eine Momentaufnahme machen, wie die ersten beiden Filme bei der Bevölkerung ankommen.

Imagefilme sind populär

Die Idee, in Filmen eine Gemeinde zu thematisieren – sei es ihre Geschichte oder Gegenwart –, ist nicht ganz neu. Auch andere Unterländer Gemeinden und Institutionen sind auf den Geschmack gekommen, mit Bild und Ton im Internet am Image zu feilen. So präsentiert sich das Rafzer Alters- und Pflegeheim im Netz über eine Bewohnerin, die ihr Zuhause vorstellt. Wallisellen erstellte ebenso einenImagefilmwie Weiach und Dietlikon.

Auch Rümlangs Nachbargemeinde Oberglatt liess bereits Ende 2018 einen Imagefilm drehen: Anlässe wie die Chilbi oder der Weihnachtsmarkt werden ebenso gezeigt wie Personen aus der Politik, dem Gewerbe und den Vereinen. Im Film waren auch Drohnenaufnahmen zu sehen – gefilmt mit einer Drohne, die weniger als 500 Gramm wog. Dies sei zwar erlaubt, aber trotzdem fahrlässig, da auch diese erhebliche Schäden an einem Flugzeug anrichten könnte, hielt die Skyguide damals fest (der ZU berichtete).