Rümlanger radelt immer der Sonne nach

Rümlang. Wenn Adrian Frei unterwegs gefragt wird, wohin er denn mit seinem Fahrrad und dem vielen Gepäck wolle, antwortet er oft: nach Budapest, nach Belgrad oder nach Istanbul. Zu oft schon ist er mit seinem wahren Ziel auf Verständnislosigkeit gestossen. «Die Leute sagen oft: Du spinnst ja», erzählt er. Das wahre Ziel des 19-jährigen Rümlangers ist nämlich Neu-Delhi. Ziemlich genau vor einem Jahr beschloss Frei, dass er nach seiner landwirtschaftlichen Lehre nicht direkt ins Berufsleben einsteigen will.

Stattdessen wollte er sich Zeit geben, um zu reisen.Nachdem er den Vortrag eines Fahrradreisenden gehört hatte, wusste er: «Das will ich auch machen.» Er sei bereits in seiner Kindheit viel Bike und Rennvelo gefahren. «Für mich ist das Fahrrad das ideale Fortbewegungsmittel. Es ist schnell genug, damit mir nicht langweilig wird, und langsam genug, um die Umgebung wahrnehmen zu können und Leute kennen zu lernen.» Auch ein Reiseziel war schnell gefunden: In die Kälte wollte er auf keinen Fall und Afrika schien ihm als Einstieg ungeeignet. Und weil er schon immer von einer Indien-Reise träumte, beschloss er, nach Neu-Delhi zu fahren.

Am 15. August brach er auf und rollte mit vollgepackten Satteltaschen aus dem Unterland. Er habe sich ganz bewusst wenig vorbereitet. «Ich versuche, für alle Möglichkeiten offen zu bleiben und unterwegs gute Ideen oder Routenvorschläge von anderen Reisenden zu erhalten.»

Pause im Permakulturgarten

Frei startete mit etwa 60 Kilometern am Tag, um sich langsam an das tägliche Velofahren zu gewöhnen. Zeit zu verlieren hatte er schliesslich keine, nach und nach steigerte er sich auf rund 100 Kilometer täglich. Diese versucht er nun zu halten. Meistens schläft er im Zelt und kocht selbst oder kommt mithilfe der Onlineplattform Warmshowers.org bei anderen Radfahrern unter.

Wegen seines grossen Interesses an der Landwirtschaft möchte Adrian Frei auf seinem Weg nach Indien auch Einblick in verschiedene landwirtschaftliche Systeme und Betriebe erhalten. Bereits in Tirol konnte er einige Tage in einem Permakulturgarten verbringen. Das ist ein landwirtschaftliches System, in welchem dauerhaft funktionierende Kreisläufe geschaffen werden sollen. «Da hat man nie ausgelernt», erzählt er begeistert. Später konnte er etwa eine Woche lang auf einem Hof in Gänserndorf bei Wien verbringen, auf dem bereits seit 30 Jahren eine solidarische Landwirtschaft betrieben wird. Die Mitglieder der Gemeinschaft können dort halbjährlich Ernteanteile kaufen und erhalten im Gegenzug dafür einmal in der Woche ein «Gemüsekistl».

Sicherer zu zweit

Inzwischen muss Adrian Frei auch unterwegs nicht mehr auf Gesellschaft verzichten. In Budapest hat er zufällig einen gleichaltrigen Frankfurter kennen gelernt, der auch mit dem Velo nach Indien fahren möchte. Von Ungarn aus war die bulgarische Hauptstadt Sofia das nächste Ziel, anschliessend stand dannIstanbul auf dem Programm.

Ursprünglich hatte der Rümlanger geplant, in der türkischen Metropole eine Winterpause einzulegen, doch nun hoffen die beiden, schneller voranzukommen und so der Kälte zu entfliehen. Auf jeden Fall möchten sie nach der Türkei weiter in den Iran reisen. Ob sie dann aber die nördliche Route über die «Stan-Länder» wählen, um Afghanistan zu umfahren, oder mit dem Frachtschiff weiter nach Mumbai reisen, ist noch ungewiss.

Angst vor Komplikationen hat Frei nicht. «Natürlich könnte es Probleme mit den Visa geben. Das iranische Visum werden wir zum Beispiel erst in der Türkei beantragen. Aber ich habe ja Zeit.» Selbst wenn ihm seine Ausrüstung geklaut werden sollte, würde er wohl mit dem Rucksack weiterreisen. «Aber einer der Vorteile, zu zweit unterwegs zu sein, ist ja, dass einer immer aufpassen kann.» (Zürcher Unterländer)