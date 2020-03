Russische Stimmen treffen auf Jodelchor

Wenn das Vokalensemble Voskresenije aus St. Petersburg in der Schweiz auf Tour ist, dann scheint für den Chor ein Besuch in Buchs inzwischen unumgänglich. Seit Jahren kommen die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung des Chorgründers Jurij Maruk ins Furttal und begeistern Liebhaber russischer Folklore und kirchlicher Musik. Vergangenen Freitag trat Voskresenije (zu Deutsch Auferstehung) erneut in der reformierten Kirche Buchs mit bewährten und beliebten Stücken auf, und die Kirchenbänke waren wieder bis fast auf die letzten Plätze besetzt.

Wie schon im vergangenen Jahr lud Jörg Signer von der Kulturkommission Buchs auch den Gemischten Jodelchor des Bernervereins Zürcher Unterland ein. Er sollte für kulturelle Abwechslung im Folkloreteil sorgen.

Russische Schwermut

Mit je vier weiblichen und männlichen Stimmen (Sopran, Alto, Tenor, Bass und Basso Profundo) beeindruckte Voskresenije im ersten Teil mit erhabenen und schwermütigen Kirchengesängen der russisch-orthodoxen Liturgie. Von Georgi Sviridov hörten die Besucher drei Stücke: «Der Zar des Ruhmes», «Das Gedicht der Busse» und «Gebet des Blinden». «Der ewige Rat» von Pavel Chesnokov brachte die russische Schwermut besonders eindrücklich zur Geltung. Es ertönten unter anderem «Lobe den Namen Gottes» (Dobri Christov) und «Panis Angelicus» des Franzosen César Franck.

Gotteslob ohne Instrumente

Jedes Stück bot ein beeindruckendes Solo. Dass keine Instrumente zu hören waren, fiel gar nicht auf, die Ausdruckskraft der Stimmen liess nichts vermissen. In der Tradition der russisch-orthodoxen Liturgiegesänge soll gänzlich auf Instrumente verzichtet werden. Einzig die menschliche Stimme wird als das passende, weil würdige Instrument gesehen, Gotteslob auszudrücken.

Der zweite Teil wandte sich weltlichen Klängen zu, voller Schwung und Humor aber auch Traurigkeit und Sehnsucht. «Alter Mann, schrecklicher Mann» war ein Zigeunerlied, Zuneigung zum Mutterstrom besang das «Wolga-Schlepper-Lied». Von der glücklichen Liebe handelte «Lieblingslied» – von der weniger glücklichen «Warum habe ich dich kennen gelernt».

Dass viele Besucher Stammgäste waren, merkte man nicht zuletzt, als bei der Ansage des Liedes «Im tiefen Keller» ein erfreutes Raunen durch die Reihen ging. Basso Profundo Anatolii Artamonov unterhielt diesmal wieder humorvoll und ging wirklich in die Tiefe, stimmlich berauscht von den vielen Flaschen Hochprozentigem, die er im Keller geleert hatte.

In diesem Teil trat auch der Jodelchor auf, und für den Schluss stimmten dann beide Chöre «Alp-Summer» und «Guggisberglied» an. Auch die Zuschauer sangen mit.

Beeindruckt von der Kraft

Sie bedankten sich mit tosendem Applaus und einzelnen russischen Wörtern, bevor alle sich noch auf einen Apéro trafen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer schätzen den russischen Besuch jedes Mal.

«Es ist unglaublich, welche Kraft ihre Stimmen haben», sagte ein Besucher. Erich Steiner vom Jodelchor fand vor allem die Schwermut der Folklorelieder interessant.