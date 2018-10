SBB schliessen Bahnschalter in Rümlang

In den Bahnhöfen Rümlang und Richterswil werden per 1. Januar 2019 die Schalter geschlossen. Die SBB wandeln sie in Stationen mit Selbstbedienung um. Konkret heisst das: Es wird nur noch Billettautomaten geben. Die Bundesbahnen reagieren damit auf die abnehmende Nachfrage.

Um den Bewohnern den Übergang zu erleichtern, werden vor Ort nun Schulungen zur Bedienung der Billettautomaten, zur Fahrplanauskunft und den Billettkauf über das Internet angeboten.

Mit Abbau des Service Public nicht zufrieden

In der Gemeinde Rümlang ist man nicht glücklich über die Schliessung. «Wir akzeptieren die Entscheidung der SBB, sind jedoch mit dem Abbau des Service Public überhaupt nicht zufrieden», sagt Giorgio Ciroli, Gemeindeschreiber von Rümlang. Sie hätten der SBB ihre Enttäuschung auch kundgetan, «letztlich können wir jedoch nichts anderes machen, als den Entschluss so anzunehmen.»

Auch den Schulungen steht man kritisch gegenüber. So wird in der Gemeinde befürchtet, dass das Angebot, den nicht so technikaffinen Bewohnern Rümlangs die Billettautomaten näher zu bringen, von zu wenig Leuten genutzt wird. «Wir bezweifeln, dass diese Trainings, die ja eine einmalige Angelegenheit sind, alle Leute erreichen. Dementsprechend skeptisch sehen wir diese auch.» Diejenigen, die an den Schulungen nicht dabei sein könnten oder das Bedürfnis nach Hilfe erst danach bemerken, würden aussen vor bleiben.

Die SBB sehen das etwas anders. Laut Daniele Pallecchi, Mediensprecher der SBB, werden die älteren Generationen oft unterschätzt. Bei den Schulungen würden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer häufig positiv überrascht zeigen. «Das sei ja gar keine Zauberei, ist der Tenor da», sagt Pallecchi.

Umsatzrückgänge und Umstieg auf Technik

Als Grund für die Schliessung des Schalters nennt die SBB den gesellschaftlichen Wandel. So würden heutzutage 88 Prozent aller Billettkäufe ausserhalb des Schalters stattfinden, über sogenannte «selbstbediente Kanäle». Dazu zählen Billettautomaten, die Homepage und App der SBB sowie automatische Abonnementsverlängerungen. Wurden 2013 noch 21,6 Millionen Fahrkarten am Schalter gekauft, waren es 2017 noch 14,6 Millionen, und das bei einer Zunahme der total gekauften Billetts von rund 15 Millionen.

In Rümlang sieht es ähnlich düster aus: Im Jahr 2018 wurden pro Stunde weniger als 9 Artikel am Schalter verkauft. Allein zwischen 2015 und 2017 beträgt der Umsatzrückgang 18 Prozent. Mittlerweile fährt der Schalter in Rümlang jedes Jahr einen sechsstelligen Verlust ein. «Betriebswirtschaftlich ist das nicht mehr vertretbar», sagt Pallecchi. «Unser Eigner, der Bund, verlangt von der SBB, dass sie haushälterisch mit ihren Mitteln umgehen soll.» Dazu zähle auch, dass Schalter eigenwirtschaftlich betrieben werden müssen.

Alljährliche Überprüfung des Verkaufsnetzes

Die Angestellten, welche den Schalter in Rümlang bedienen, werden nicht entlassen. «Bereits heute sind keine Mitarbeitenden fest in Rümlang zugeteilt», sagt Pallecchi. Diese würden aus Dielsdorf kommen und für Einsätze in Rümlang eingeteilt werden. «Die Mitarbeitenden werden weiterhin in Dielsdorf tätig sein.»

Pläne, im Zürcher Unterland bald weitere Schalter zu schliessen, möchte die SBB indes nicht kommentieren. Nur so viel: «Der massive gesellschaftliche Wandel und die Ziele unseres Eigners verlangen, dass das gesamte Verkaufsnetz alljährlich überprüft werden muss.» (Zürcher Unterländer)