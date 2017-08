Safiye, Simsalabin – oder doch Safran?

Erwachsene Tierfreunde und Familien mit Kindern bevölkerten am Samstagnachmittag das Gelände von Bens Kamelfarm in Oberglatt. Sie alle wollten entweder reiten, Kamele mit Rüebli füttern, für die jüngsten zwei Kamelen auf der Farm einen Namen mit S erfinden, die Stimme abgeben für die Miss Kamel, in der Gumpiburg hüpfen, sich verpflegen, Kamele ausmalen, Küken vom benachbarten Geflügelhof bewundern – oder gleich alles nacheinander.

Auch Flugzeugbeobachter kamen auf ihre Rechnung, liegt doch die grossflächige Farm gleich neben einer der Start- und Landebahnen des Flughafens. Im Gegensatz zu den vielen Volksfesten, die derzeit stattfinden, gab es genug Platz in Oberglatt, wer sich entspannen wollte, konnte sogar ins frische Gras liegen. Eine Dromedardame konnte sich nicht entspannen. Am Samstag früh gebar sie nämlich pünktlich zum Kamelfest ein Junges. «Das hatten wir natürlich noch nie, ein schöner Zufall», meinte Farmbetreiber Kamel Ben Salem nicht ohne Stolz.

Alle Dromedare auf Bens Kamelfarm tragen einen arabischen Namen, der mit S beginnt. Das sei symbolisch für die Verbindung Sahara-Schweiz. Dieses Mal wurden ein junges Hengstlein und eine Babystute, beide in diesem Jahr geboren, am Kamelfest getauft. Safiye, Simsalabim, Sinan oder Safran? Am Ende wurden die Namen Saphir für den Hengst und Sakina für die Stute gewählt.

Zur Wahl der Miss Kamel traten fünf Kandidatinnen an. Was ist denn überhaupt ein Schönheitskriterium bei Kamelen? Die Farbe, die Grösse? Laut Felicitas Bleuler, Mitinhaberin der seit 2011 in Oberglatt angesiedelten Kamelfarm ist es einerseits der Gang, der davon abhängt, ob ein Kamel gerade Beine hat, andererseits das Wohlbefinden des Tieres, das sich im Ausdruck des Gesichts manifestiert. Nun ja, etwas von oben herab schauen sie alle und einen Laut geben sie von sich, der eher lustig als schön klingt: eine Art Rülpser.

Kamel oder Dromedar?

Die einhöckrigen Dromedare, die auf Bens Kamelfarm in der Mehrheit sind, haben ihre Heimat wie ihr Besitzer in der Sahara. Die zweihöckrigen Trampeltiere stammen aus kalten Gebieten wie etwa der sibirischen Tundra, Und alle gehören sie zu den Kameloiden. Felicitas Bleuler erklärte den Anwesenden: «Die Höcker der Kamele sind nicht etwa ein Wassertank, wie oft behauptet wird, sondern Nahrungs- und Fettspeicher. Das Wasser, ein Kamel trinkt bis 130 Liter Flüssigkeit aufs Mal, geht direkt in den ganzen Körper, Die Blutkörperchen schwellen dadurch massiv an. Dadurch kann ein Kamel wochenlang ohne zu trinken überleben.»

In Oberglatt ist diese Fähigkeit allerdings nie notwendig. Die 24, oder eben seit Samstag 25 Tiere, bekommen genug von allem: Kraftfutter aus Getreide, je 6 bis 8 Kilo Heu pro Tag, 8 Stunden Auslauf nach Belieben, Betreuung und Beschäftigung. (Zürcher Unterländer)