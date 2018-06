Schnelles Wachstum prägte das Handeln

Mit «Liebe Weycherinnen, liebe Weycher» werden die Leserinnen und Leser der Schrift begrüsst. In der Einleitung weist Gemeindepräsident Stefan Arnold darauf hin, dass Veränderungsbereitschaft und Flexibilität gerade auch in der politischen Arbeit von grosser Bedeutung seien. Immer komplexere Aufgaben und begrenzte finanzielle Möglichkeiten würden es von den Gemeinderäten erfordern, dass sie «vernetzt und in übergeordneten Zusammenhängen» denken können.

Der Gemeinderat hat sechs Leitsätze definiert

«Gemeinderat Weiach, Rechenschaftsbericht 2014–2018» lautet der Titel der 32-seitigen Broschüre, die seit kurzem von der Gemeindewebsite heruntergeladen werden kann oder im Gemeindehaus erhältlich ist. Darin werden die Tätigkeiten aller fünf gemeinderätlichen Ressorts beschrieben. Statistische Entwicklungen werden in zahlreichen Tabellen wiedergegeben und zur Auflockerung und Information tragen je eine vierfarbige Karte und eine Grafik bei.

Den Kapiteln zu den Ressortbelangen ist das Leitbild der Behörde vorangestellt. Sechs Leitsätze hat die Exekutive für sich definiert: «Weiach ist und bleibt attraktiv», «Weiach lebt die Gemeinschaft», «Weiach pflegt ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot», «Weiach setzt auf einen gesunden Finanzhaushalt» und «Weiach bietet kundenfreundliche Dienstleistungen».

850 Geschäfte in knapp 100 Sitzungen behandelt

In den vier Jahren von 2014 bis 2018 hat der Gemeinderat 87 ordentliche und 10 ausserordentliche Sitzungen abgehalten, weitere Besprechungen mit anderen Behörden und Kommissionen nicht eingerechnet. Dabei behandelte die Behörde 850 Geschäfte. «Die Legislatur war geprägt von grosser Bautätigkeit und sehr hohem Bevölkerungswachstum. Umso wichtiger war – so die Meinung des Gemeinderates –, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen», heissts in Bezug auf die strategische Planung. So seien in zwei Strategieworkshops die Projekte «2030» und «the Bridge» erarbeitet worden.

Das Projekt «2030» soll für eine finanzielle Nachhaltigkeit sorgen, wobei die Erträge aus dem Bereich Kies und Inertstoffe im Zentrum stehen. Dabei werde aber auch ein spezielles Augenmerk auf die Zeit nach dem Ende des Kiesabbaus gerichtet. Man habe für mindestens 15 Jahre möglichst genaue Angaben über die Finanzen erhalten wollen. «Die Brücke» bezeichnet die Realisierung eines Mehrzweckgebäudes im Gebiet Bedmen. An einer Informationsveranstaltung berichtete vergangene Woche Gemeindepräsident Stefan Arnold über den Zwischenstand dieses Projekts.

«Aufgrund des hohen Einwohnerwachstums fehlt es der politischen Gemeinde an einer zeitgemässen Räumlichkeit für die unzähligen Veranstaltungen im Dorf. Auch den vielen aktiven Dorfvereinen fehlt es an Infrastruktur für die polysportiven Aktivitäten», schreibt die Behörde in ihrem Rechenschaftsbericht.

Mangelndes Interesse an Atommülllager

Nebst diesen beiden Projekten verweist der Gemeinderat auf den Sachplan geologisches Tiefenlager. An der erwähnten Informationsveranstaltung äusserte Arnold sein Bedauern, dass sich in der Gemeinde das Interesse an diesem Thema sehr in Grenzen halte. «Ich weiss nicht, warum.» Dabei gehe es doch um nicht weniger, als radioaktiven Abfall für 200 000 Jahre oder mehr sicher zu lagern. Das Ziel des Gemeinderates sei, dass dieses Thema breit diskutiert werde. «Aber sachlich und nicht emotional», sagte Arnold.

In den Berichtsjahren fanden in Weiach acht Gemeindeversammlungen statt. Dabei wurden drei nur drei Geschäfte abgelehnt. Es handelt sich um die Realisierung eines Vita-Parcours, einen Naturlehrpfad und eine Weihnachtsbeleuchtung.

Gemeindeversammlung immer besser besucht

Die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten stieg fluktuierend, aber kontinuierlich von 47 im Juni 2014 auf 89 im November 2017. Im Bericht steht dazu: «Positiv zu werten ist die Erkenntnis, dass das Interesse an der direkten Demokratie in unserem Dorf stetig wächst.» Zur steigenden Teilnahme hat aber sicher auch die starke Zunahme der Weiacher Wohnbevölkerung von 1170 im Jahr 2014 auf 1750 im Jahr 2017 beigetragen.

Diesem Wachstum wurde auch bei der dieses Jahr vorgenommenen Renovation des Gemeindehauses Rechnung getragen. So sei die Raumaufteilung optimiert worden, «sodass auch einem möglichen personellen Ausbau der Verwaltung Rechnung getragen werden kann», heissts im Rechenschaftsbericht des Weiacher Gemeinderats. Danach folgen viele Details aus den Ressorts, die mit vielen Zahlen unterlegt werden. (Zürcher Unterländer)