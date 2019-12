School of Rock eifert im Schulhaus seinen Idolen nach

Auf Turnschuhsohlen und getragen vom Applaus treten die vier Jungs von School of Rock in den Singsaal. Das Publikum steht dicht an dicht, die Scheinwerfer gehen an – dann hechtet Klassenlehrer Stefan Onitsch aufs Podest und schreit: «Ready!» Schlagzeuger Thierry Koller drischt aufs Schlagzeug ein. «Das ist School of Rock. Zum ersten Mal spielen sie öffentlich», ruft der Pädagoge ins Mikrofon. Und dann donnert der Queen-Klassiker «The Show Must Go on» los. Präzise wie ein Uhrwerk, hart wie ein Vorschlaghammer. Die Riffs peitschen durch die geschlossenen Fenster übers Wehntal.

Hip-Hop-freie Zone

Nicolas Cachat ist an der Gitarre, Andrin Reinhart am Piano, Nelio Müller an der Lead-Gitarre und Thierry Koller am Schlagzeug. «Da soll einer noch etwas gegen die heutige Jugend sagen», so Sänger Onitsch. Pfiffe, Stampfen, Klatschen aus dem Publikum. «Unglaublich, was jetzt da an diesem Samstagabend abgeht», sagt Remo Koller, der 45-jährige Vater des Drummers Thierry, während er gleich neben der Bühne sein Handy im Video-Modus am Stativ fixiert.

School of Rock: "Winning Man" (Krokus, Quelle: Youtube)

Er habe eine Riesenfreude an dem, was sein Sohn innerhalb so kurzer Zeit zusammen mit Kollegen und dem Klassenlehrer auf die Beine gestellt hat. Von wem er das Talent habe? Der Vater im Holzfällerhemd zuckt mit den Schultern. Man lebe lediglich in einem Hip-Hop-freien Haushalt.

Harte Proben

School of Rock startete vor den Sommerferien. Der Drahtzieher Thierry brachte sein Schlagzeug mit und stiftete seine Klassenkameraden Nelio, Nicolas und Andrin zum gemeinsamen Rocken an. Der Klassenlehrer – selbst leidenschaftlicher Musiker und Mitglied der Gruppe Fourstroke – hörte das, führte zusammen und unterstützte.

In der Folge traf sich das Grüppchen jeden Mittwochnachmittag zum Proben. Schon bald stand der erste Song. In der Zeichenstunde kreierten sie das Logo, einen grimmig dreinblickenden Hasen, und bearbeiteten ihn am Computer. Gleichzeitig büffelten sie die englischen Texte. «Wir proben zehnmal das Gleiche, so lange, bis es dreimal hintereinander richtig kommt», sagt der Klassenlehrer. Jeder der Jungs habe sich in den letzten Monaten gewaltig entwickelt.

Krokus ist begeistert

Inzwischen trägt die Band vier Songs im Köcher, darunter auch «Winning Man» der Schweizer Rockband Krokus. Den Clip hatte die Schülerband an den Manager Jan Bayati geschickt und war überrascht, als die Idole sich zurückmeldeten. Sänger Marc Storage und Bassist Chris von Rohr äusserten sich begeistert. Das beflügelte School of Rock.

Nach dem Konzert erklären die Jungs, dass sie von einer Tournee träumen. Sie nennen Locations wie zum Beispiel das Hallenstadion, und ihre Augen leuchten. «Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir zusammenbleiben», ist ihr Credo. Dann berichtet Thierry, dass sein Herz während des Auftritts lauter pochte als sein Schlagzeug. Gitarrist Nelio widerspricht ihm: Seines habe sich fast nicht mehr getraut zu schlagen.