Schottische Fehde aus Schweizer Feder

Die Schriftstellerin und Verlegerin Conny Vischer besucht Schottland regelmässig. Sie ist fasziniert von diesem Land, dem Licht und den Farben der Landschaft und von seiner Geschichte. Kein Wunder also, spielt ihr vierter Roman Tal der Tränen in Schottland.

Vischer greift das Thema der Clankriege auf. Einige der Schottischen Clans waren bis aufs bitterste verfeindet. So auch der Clan der McDonalds of Glen Coe und der Clan Campbell of Breadlebane, welche im Roman vorkommen. Natürlich darf eine Liebesgeschichte nicht fehlen: Nachdem Samantha einen unerwarteten Brief aus Schottland erhält, begibt sie sich nicht nur auf eine Reise zu ihren Wurzeln, sondern auch durch die Geschichte des Landes.

Bei einem Unfall verletzt sie sich schwer und verliert das Gedächtnis. Sie wird von Eamon gefunden und er verliebt sich in die unbekannte Schöne. Er glaubt zu spüren, dass sie seine Liebe erwidert, und seinem Glück würde nichts im Wege stehen, wäre da nicht die über 300jährige Vergangenheit und das Massaker, das der Campbell Clan 1692 am Clan der McDonalds angerichtet hatte.

Eine Fehde, die bis heute andauert

Bei ihren Nachforschungen hat Vischer herausgefunden, dass diese Fehde bis heute anhält. «Man kann es kaum glauben, aber noch heute steht auf einem Schild bei einem B&B im Glen Coe Tal: Alle sind willkommen, ausser Hausierer und Campbells!» Ausserdem habe ein schottischer Verwandter ihres Mannes vor einigen Jahren etwas ähnlich Ungeheuerliches erlebt.

«Bei einer Radtour durch das Dörfli Glen Coe kam er während einer kurzen Pause ins Gespräch mit einem Mann aus dem Dorf. Dieser lud ihn spontan zu sich nach Hause ein, um etwas zu trinken. Dort stellte sich der Gastgeber mit McDonald vor und als der Verwandte antwortete, er hiesse Campbell, wies der McDonald den Gast ohne zu zögern aus dem Haus.»

Conny Vischer tauchte nicht nur in die Geschichte der Clans ein, indem sie unzählige Geschichtsbücher, Reiseführer und GEO-Berichte las, sondern indem sie auch die Schauplätze mehrmals besuchte. «Die Stimmung dort mit ihrem Wechsel von Sonne und Regen und dem geschichtsträchtigen Boden ergeben eine besondere Atmosphäre. Diese im Roman einzufangen waren mein Ziel.»

Geschichtlicher Hintergrund musste stimmen

Die besondere Herausforderung beim Schreiben war, dass jede geschichtliche Aussage den Tatsachen entsprechen musste. «Ich habe zwar keinen historischen Roman geschrieben aber ich hatte den Anspruch, dass die geschichtlichen Fakten auch stimmen müssen.» Und wie spannt Vischer die Fehde in den Roman ein?

Als Samantha das Gedächtnis wieder erlangt und ihren Nachnamen Campbell nennt (ihre Urgrosseltern kamen aus Schottland), verlässt Eamon McDonald wortlos den Raum.

Samantha ist vollkommen überrumpelt und kehrt in die Schweiz zurück, wo sie als Journalistin arbeitet. Sie liest sich in die schottische Clan-Geschichte ein und erfährt das Drama um das Gemetzel von Fort Williams und die irrsinnigen Clan-Traditionen.

Conny Vischer wird den Roman, der in ihrem eigenen Verlag, dem Vicon-Verlag in Nieder-hasli herausgegeben wird, an der Buchvernissage am 23. Januar in Zürich erstmals vorstellen. Im Unterland sind im Frühjahr Lesungen geplant.

Infos: www.vicon-verlag.ch oder www.connyvischer.com