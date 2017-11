Schulanlage darf erweitert werden – allerdings ohne Ökopaket

Nächstes Jahr werden auf der Schulanlage Bühl die Bagger auffahren. Dies haben die Stimmberechtigten am Sonntag mit 381 Ja- zu 317 Nein-Stimmen bewilligt. Für 8,15 Millionen Franken darf demnach das Hallenbad um eine Etage aufgestockt werden. Ausserdem wird es in den bestehenden Trakten innere Umbauten geben. Dadurch soll langfristig genügend Schulraum geschaffen werden.

Ein klares Nein zur Lüftung

Während der Hauptantrag die Mehrheit der Otelfinger überzeugte, hatte der Zusatzantrag in Form eines Ökopakets für nachhaltiges Bauen bei den Stimmberechtigten schlechte Karten. Dass für zusätzlich 485 000 Franken eine kontrollierte Lüftung eingebaut werden sollte, befürworteten 183 Personen. 509 Otelfinger legten für diesen Zusatzantrag allerdings ein Nein in die Urne.

Ein Grund für diesen deutlichen Entscheid dürfte die finanzielle Situation in Otelfingen sein. So war in den Abstimmungsunterlagen zu lesen, dass «für die Finanzierung der Erweiterung der Schulanlage zumindest eine teilweise Erhöhung des Steuerfusses notwendig wird». Einzig die Primarschulpflege empfahl zusätzlich zum Hauptantrag die Annahme des Ökopakets; Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission dagegen sprachen sich mit Verweis auf die angespannte finanzielle Situation gegen den Zusatzantrag aus – und hatten das Stimmvolk auf ihrer Seite.

Trotz des Neins zum Ökopaket zeigte sich Primarschulpflegepräsident Michael Roth am Sonntag sehr zufrieden mit dem Resultat. «Wir sind froh und dankbar, dass die Bevölkerung hinter dem Umbau und der Erweiterung des Schulhauses steht», sagte er.

Die Freude über das Ja zum Hauptantrag überwiege natürlich ganz klar. «Die Ablehnung des Ökopakets sehe ich als Mahnfinger der Bevölkerung, dass wir weiterhin gut auf die Finanzen achten müssen.» Als positiv wertet Roth auch die Tatsache, dass die Stimmbeteiligung mit 40 Prozent relativ hoch lag – und dies obwohl gleichzeitig keine eidgenössischen oder kantonalen Abstimmungen stattfanden. (zuonline.ch)