Schulhaus kann verkauft werden

26 Stimmberechtigte (6 Prozent) waren am Montagabend an der Bachser Gemeindeversammlung anwesend. Nach der GV steht nun fest: Das Schulhaus Tal (Baujahr 1862), das zum grössten Teil leerstand und saniert werden müsste, kann verkauft werden. Die Anwesenden fällten den entsprechenden Grundsatzentscheid mit grosser Mehrheit. Mit dem Erlös will die Primarschulpflege die Finanzierung des Rechnungsjahres 2019 sicherstellen. Ein möglicher Überschuss würde dem Liegenschaftenfonds zukommen.

Auch die neue Gebührenverordnung der Bachser Primarschulgemeinde sowie die Jahresrechnung 2018 befürwortete ein grosses Mehr. Letztere weist einen Aufwand von 1'603'899.07 Franken, einen Ertrag von 1'846'283.55 Franken und damit einen Ertragsüberschuss von 242'384.48 Franken aus.

Ja zur Jahresrechnung

Die politische Gemeinde Bachs wiederum schliesst mit einem Aufwand von 4'676'476.06 Franken und einem Ertrag von 4'984'530.04 Franken. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von 308'053.98 Franken – ein positives Ergebnis, wie Gemeindeschreiberin Andrea Jakob beurteilte. Auch in diesem Fall folgten die Stimmberechtigten der Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission, die Jahresrechnung zu genehmigen. Und zwar einstimmig. (zuonline.ch)