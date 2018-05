Schulhaus-Aufstockung steht kurz vor der letzten grossen Hürde

Aktuell besuchen 255 Kinder die Primarschule Rotflue. In den nächsten drei Jahren wird mit einem Anstieg auf 300 Kinder gerechnet. Auch die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich in den letzen zehn Jahren fast verdoppelt. Dies aufgrund der wachsenden Schülerzahl, der geänderten pädagogischen Anforderungen und weil mehr Personen Teilzeit arbeiten.

Niemand bestreitet deshalb, dass der Raum im Schulhaus knapp ist. Wie dieser Ausbau allerdings erfolgen soll, hat in der Vergangenheit für rote Köpfe gesorgt. So fand der Projektierungskredit in Höhe von 175 000 Franken erst im zweiten Anlauf Zustimmung und an vergangenen Veranstaltungen herrschte zum Teil viel Uneinigkeit. Diese Kritik scheint mittlerweile aber verstummt zu sein: Zur Infoveranstaltung am Mittwochabend erschienen knapp 40 Personen – und nach einer guten halben Stunde war der Anlass auch schon wieder zu Ende.

Das durch das Büro Langmeier Frei AG Architektur geplante Projekt sieht eine zweigeschossige Aufstockung zwischen Turnhalle und Klassentrakt auf dem Dach des Garderobengebäudes vor. Dadurch gewinnt die Schule vor allem zwei zusätzliche Klassenzimmer inklusive Gruppenräume. Ausserdem werden im ersten Obergeschoss die Verwaltung, Schulleitung und der Lehrerbereich samt Nebenräumen zentral auf einem Geschoss zusammengelegt. Zusätzlich wird eine Liftanlage eingebaut, die das Gebäude rollstuhlgängig macht, und die Nasszellen im Erdgeschoss werden saniert. Die Schulpflege rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr, der Bezug der Räume ist auf Herbst 2019 vorgesehen.

Steuererhöhung möglich

Fabiano Marchica, Präsident der Primarschulpflege, bezeichnete das Bauvorhaben als «sehr wichtigen Schritt für unsere Schule». Der Bedarf an zusätzlichen Räumlichkeiten für den Unterricht und für das pädagogische Personal habe sich in den letzten Jahren angestaut.

Für das Bauprojekt beantragt die Schulpflege einen Kredit von 3,3 Millionen Franken, über den am 10. Juni an der Urne entschieden wird. Wie Finanzvorstand Marcel Rüegg ausführte, ergeben sich in den ersten acht Jahren jährliche Folgekosten von 240 000 Franken, danach noch von 220 000 Franken. Es sei daher nicht auzuschliessen, dass der Steuerfuss ab 2020 um zwei bis drei Prozentpunkte angehoben werden müsse. «Sicher ist das aber nicht. Wir werden die finanzielle Situation noch ein Rechnungsjahr lang beobachten.» Ob die Steuern erhöht würden, sei von der Entwicklung des Aufwands und des Steuersubstrats abhängig.

Räume werden umgenutzt

Fragen aus dem Publikum kamen nur vereinzelt auf. Jemand wollte wissen, ob für das Darlehen, das die Schule für die Finanzierung der Investitionskosten aufnehmen will, verschiedene Anbieter geprüft würden, was Marchica bejahte: «Wir versuchen sicher das Optimum herauszuholen», betonte er. Weitere Fragen drehten sich um die frei werdenden Räume im Erdgeschoss, wo momentan das Lehrerzimmer und die Schulverwaltung untergebracht sind. Gemäss dem für die Infrastruktur zuständigen Schulpfleger Roman Götschmann ist es geplant, dass die Bibliothek künftig im ehemaligen Lehrerzimmer untergebracht wird. Im bisherigen Raum der Schulverwaltung soll die Schulsozialarbeit und ein einfacher Arbeitsplatz für die Hauswartung eingerichtet werden.

