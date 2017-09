Schulhauserweiterung verzögert sich um mindestens ein Jahr

Da hat es die Neeracher Schulleitung wohl etwas zu gut gemeint. Im letzten Quintalbrief, der an ­alle Eltern versandt wurde, warb die Schulleitung für die Erweiterung der Schulanlage Sandbuck. Am kommenden Montag hätte an einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung über den dazu nötigen Projektierungskredit abgestimmt werden sollen.

«Kann sich Neerach das leisten? Ja, mit einem klaren Bekenntnis zu diesem Generationenprojekt und der entsprechenden Steuererhöhung», schrieb die Schulleitung in der Mitteilung an die Eltern. Damit hat sie allerdings einen Fehler begangen. «Es handelt sich hier gemäss Gemeindegesetz um eine unzulässige Beeinflussung der Abstimmung», erklärt Schulpfleger Andy Graf.

Da die Schulhauserweiterung und deren Finanzierung in Neerach nicht ganz unumstritten ist, hat die Schulpflege im Vorfeld der Gemeindeversammlung sämtliche Korrespondenz von einer Fachperson überprüfen lassen. Diese kam zum Schluss, dass die Passage im Elternbrief heikel ist.

Nicht alle gleich informiert

Problematisch sei dabei nicht ­unbedingt der Aufruf, Ja zu stimmen, sondern der Umstand, dass der Brief eben nur an die Eltern und nicht an die gesamte Be­völkerung versendet worden ist. Es ist kein Geheimnis, dass die Schulpflege und auch die Schulleitung hinter dem Bauvorhaben stehen, und dies dürfen sie auch öffentlich kundtun.

Wenn sie informieren, müssen sie sich aber an die gesamte Bevölkerung richten, und das war beim Elternbrief nicht der Fall. «Beim Durchführen der Gemeindeversammlung hätten wir deshalb einen Stimmrechtsrekurs riskiert», erklärt Graf. Damit hätte sich das Projekt um mehrere Jahre verzögert.

Nun will die Schulpflege einen neuen Verhandlungstermin ansetzen. Dieser soll aber erst nach den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Frühling sein. Das Projekt verzögert sich wegen des Fauxpas um gut ein Jahr.

RPK gegen das Projekt

Mit der Schulhauserweiterung will die Neeracher Primarschulpflege den dringend benötigten zusätzlichen Schulraum bereitstellen. Das ganze Vorhaben hat ein Kostendach von 13 Millionen Franken. Am Montag hätte über den Projektierungskredit von 340 000 Franken abgestimmt werden sollen.

Die Schulpflege hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass für die Finanzierung des Vorhabens eine Steuerfusserhöhung um drei Prozentpunkte nötig sei. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) empfahl den Projektierungskredit zur Ablehnung und beantragte die Redimensionierung des Gesamtprojekts. (Zürcher Unterländer)