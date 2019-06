Schulhausromane der grossen Gefühle

Zu zweit, zu dritt und in Gruppen schlenderten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Sek Rümlang-Oberglatt Richtung Eventalm im Rümlanger Industriequartier. Lange vor 19 Uhr am Montag versammelten sie sich vor der Location. Von Aufregung war noch nicht viel zu spüren. Später nahmen sie ihre Plätze vor der Bühne ein und warteten auf ihren grossen Auftritt, um aus den von ihnen im Team verfassten Geschichten zu lesen.

Viel Arbeit für kurze Texte

Die Klasse B3b hatte sich zusammen mit der Schauspielerin und Autorin Johanna Lier im Jungen Literaturlabor (JULL) in Zürich auf Kurzgeschichten konzentriert. Lier sagte an der Vernissage, dass die jungen Leute bald gemerkt hätten, dass Kurzgeschichten nicht gleichbedeutend mit wenig Arbeit sei. «Im Gegenteil, um einen Gedanken auf den Punkt zu bringen, muss man zuerst viel schreiben.» Entstanden sind so drei Geschichten von falschen Freunden und mächtigen Feinden, so der Untertitel des Werkes «Liebe, Verrat und Tod».

Richard Reich bildet zusammen mit Gerda Wurzenberger und Irene Eichenberger das Leitungsteam von JULL. Dieses Labor befindet sich an der Bärengasse mitten im Zürcher Bankenviertel. «Wir empfangen dort täglich Schulklassen für grössere oder kleinere Schreibprojekte», sagte Reich. Erste Kontakte zu Rümlang seien bereits 2015 geknüpft worden. «Später ist Lehrer Christian Fehr auf mich zukommen, und wir haben die jetzt veröffentlichten Geschichten aufgegleist.»

«Ihr grosses

Erfolgserlebnis ist der Auftritt

auf der Bühne, wenn sie aus ihrem eigenen Werk vorlesen.»Richard Reich,

Mitglied des Leitungsteams

des Jungen Literaturlabor

Reich weiss, dass die jungen Leute gedanklich bereits in ihrem neuen Leben sind, das nach der Schule beginnt. «Ihr grosses Erfolgserlebnis ist der Auftritt auf der Bühne, wenn sie aus ihrem eigenen Werk vorlesen und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zuhören.» Auch seine Kollegin Gerda Wurzenberger verhehlte nicht, dass die Jugendlichen der Abschlussklassen in einem schwierigen Alter sind und schreiben nicht erste Priorität hat. «Wir als Profis unterstützen sie aber auf dem Weg, ihre Ideen schriftlich umzusetzen mit dem Ziel, dass alle einen Beitrag leisten und ihren Teil im Gesamttext auch wieder finden.»

Gegenstand als Leitmotiv

Zwei von fünf Klassen haben sich unter der Leitung des Schriftstellers André Vladimir Heiz mit Geschichten befasst, die aufgrund von Gegenständen aus dem Museum für Gestaltung entstanden sind. Dabei kamen Sätze heraus wie «Es riecht wie im Keller meiner Grossmuttter» oder «Was heute alt ist, war auch einmal neu». Die Jugendlichen entwickelten Utopien und schrieben Visionen entsprechend ihren Erfahrungen in der heutigen Welt, wo der Umweltgedanke im Vordergrund steht.

Liebe, Partnerschaft und Familie sind ebenfalls wichtige Themen für die Rümlanger Sek-Klassen. Die B3a beschreibt mit «Maria und Bruno» eine dramatische Liebesbeziehung im Detail, die in einem Kampf zwischen zwei Dörfern, so der Untertitel, gipfelt. Bei der Präsentation war zu hören: «Alles ist Fiktion, auch wenn die Dörfer Rümlang und Oberglatt heissen.» Die Autorin und Dozentin Renata Burckhardt war für diese Klasse zuständig und sagte an der Vernissage, es sei spannend gewesen zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler schreibend eine neue Welt kreierten.

Inspiriert von der Realität

Die Musikerin und Autorin Suzanne Zahn ist als Profi für das Werk der Klasse B3d mitverantwortlich. «Der Fluch der Delaneys» ist eine verzwickte Familiengeschichte um fünf Brüder vor dem Hintergrund des Rachenehmens, das zu tragischen Vorkommnissen führen kann, die dann von den Medien aufgegriffen werden. Der Auftritt der fünf Rümlanger Schüler war mehr als Sätze ablesen. Jeder spielte seine Rolle, und sie ernteten viel Applaus wie auch alle ihre Kolleginnen und Kollegen. (Zürcher Unterländer)