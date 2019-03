Schulpflege Wehntal sucht ein neues Mitglied

Lediglich ein Jahr nach den Erneuerungswahlen sucht die Schulpflege Wehntal ein neues Mitglied. Aufgrund des vorzeitigen Rücktritts von Stefan Cachat, der das Amt wegen beruflichen Gründen abgeben muss, werden nun Kandidaten für die kommende Ersatzwahl gesucht. Spätestens bis im Mai will man einen Nachfolger finden, der den anderen sechs Schulpflegemitgliedern unter Präsidentin Barbara Franzen beitreten kann.

Da das künftige Mitglied zeitlich versetzt der Schulpflege beitreten wird, werden spezielle Regelungen in Kraft treten. Die Ersatzwahl würde so lediglich die Vollendung der laufenden Amtsperiode 2018 bis 2022 erlauben und nicht wie üblich vier Jahre. Ebenfalls ist der Aufgabenbereich bereits definiert: Da die verschiedenen Ressorts bereits 2018 nach der Erneuerungswahl an die bisherigen Mitglieder vergeben wurden, würde das neugewählte Mitglied das Ressort Schulentwicklung und Netzwerk zusammen mit Corina Decasper übernehmen. Während Decasper für die Tagestruktur, Begabtenförderung und Elternarbeit verantwortlich ist, war Cachat bisher für die Bereiche Schulsozialarbeit, die Musikschule und das Fachteam Informatik (ICT) zuständig.

Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger würde neben diesen Aufgaben auch zusammen mit Decasper das Qualitätsmanagement und die Jugendarbeit übernehmen. «Es ist eine herausfordernde Arbeit in einem sehr komplexen Themengebiet», sagt Franzen. «Aber das Amt gibt auch viel Möglichkeiten um zu Lernen und sich weiterzubilden.»

Affinität für Informatik

Beim Schulpflegeamt handelt es sich je nach Ressort und Aufgabenbereich um ein Pensum von 20 bis 40 Stellenprozenten. Neben ungefähr 14 Sitzungen im Jahr gehört zur Arbeit auch Besuche während den Unterrichtszeiten, Elternabenden oder speziellen Projekten. «Man muss höchst flexibel sein», so Franzen. So erwartet Cachats Nachfolger ein anspruchsvoller Aufgabenbereich.

Insbesondere im Bereich der Informatik werden dank dem Lehrplan 21 viele weitreichende Änderungen auf die Schule Wehntal zukommen. «Es ist keine Voraussetzung aber eine gewisse Affinität für Informatik ist bestimmt von Vorteil», sagt Stefan Cachat, der bisher für das Informatik Konzept zuständig war. «Das Thema wird in der Zukunft an Bedeutung nur noch zunehmen.» Auch die Zusammenarbeit mit den Musikschulen des Bezirks Bülach sollte seit dem Zusammenschluss zur Musikschule Zürcher Unterland komplexer ausfallen.

Die Schule Wehntal umfasst seit dem Zusammenschluss im Jahr 2010 die vier Schulhäuser Mammutwis, Schmittenwis, Rietli und Schleinikon in den Gemeinden Niederweningen, Oberweningen, Schöfflisdorf und Schleinikon. Dazu gehören insgesamt 7 Kindergartenklassen, 21 Primarschulklassen und 10 Sekundarschulklassen. Zusammen mit den entsprechenden Schulleitern ist die Schulpflege für alle Aspekte des Schulwesens zuständig. Die erste Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen hat die Schulpflege auf den 13. März angesetzt. Anfangs April sollen dann die definitiven Wahlvorschläge publiziert und am Sonntag, 19. Mai zur Wahl vorgelegt werden. (Zürcher Unterländer)