Schulpflege erstattet Strafanzeige wegen fehlerhafter Buchführung

«Tradition mit Zukunft» lautet das Motto zum Neeri-Fäscht und dem 850-Jahr-Jubiläum von Neerach. Mit diesen Worten begrüsste Gemeindepräsident Markus Zink auch die 113 Stimmberechtigten (4,8 Prozent) zur Gemeindeversammlung. Laut Zink sei der Gemeinderat weiterhin bestrebt, sein Amt nach diesem Leitsatz zu führen.

Dementsprechend stolz war Zink auch, als er die Jahresrechnung 2018 vorlegen konnte. Bei einem Aufwand von rund 12,7 Millionen Franken schloss Neerach mit einem Plus von 621000 Franken ab. Ursprünglich hatte man einen Aufwandüberschuss von mehr als 400000 Franken budgetiert. Die Verschiebung der Sanierung der Neeracherstrasse und höhere Steuererträge hatten zu dieser hohen Abweichung geführt.

Steuersenkung verlangt

Nicht alle Anwesenden waren mit der Rechnungsführung der Gemeinde zufrieden. FDP-Gemeinderatskandidat Christoph Iten verwies auf die hohen flüssigen Mittel der Gemeinde und forderte, dass überprüft wird, ob der Steuerfuss gesenkt werden kann. Finanzvorstand Karl-Heinz Meyer beteuerte, dass der Gemeinderat nicht beabsichtigt, viel schlechter zu budgetieren. Weil aber viele Ertragsquellen schwierig einzuschätzen wären, hatte man sich stets für eine defensivere Budgetierung entschieden. Die Jahresrechnung wurde von den Stimmberechtigten mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Seit 2016 ist die Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege in Neerach ein grosses Thema. Die Gemeindeversammlung genehmigte damals ein Projekt in mehreren Etappen und einen Kredit von 400000 Franken. Im März 2018 musste ein zusätzlicher Nachtragskredit von rund 27000 Franken für den Rückbau von Belagwegen bewilligt werden. Grund waren Auflagen des Kantons und des Bundes, welche die Gemeinde erfüllen musste, um Subventionen in der Höhe von über 150000 Franken zu erhalten. Die Gesamtkosten für die erste Etappe beliefen sich so auf rund 445000 Franken, was einer Kreditüberschreitung von über 18000 Franken entspricht.

Flurwege saniert

Zusammen mit der Bauabrechnung für die erste Etappe legte der Gemeinderat auch einen Kreditantrag von 446000 Franken für die zweite Etappe vor. Damit sollen in den Jahren 2019 bis 2022 diverse Belagsverstärkungen vorgenommen und Kiesstrassen saniert werden. Auch bei diesem Projekt rechnet der Gemeinderat mit Subventionsbeiträgen von ungefähr einem Drittel der Gesamtkosten. Beide Anträge wurden ohne Gegenstimmen angenommen.

Auch die Bauabrechnung der Verschiebung der Bushaltestelle Riedacher wurde deutlich angenommen. Der Gesamtkredit von 122000 Franken wurde um fast 7000 Franken unterschritten. Die letzen fünf Traktanden handelte der Gemeinderat im Schnelltempo ab: Fünf Einbürgerungen wurden mit jeweils nur einer Gegenstimme deutlich angenommen.

Primarschule zeigt an

Im Anschluss an die Politische Gemeinde wandte sich auch die Primarschulgemeinde an die Stimmberechtigten. Lediglich zwei Traktanden waren aufgelistet, namentlich die Jahresrechnung und die Bauabrechnung für die Erstellung der Gruppenräume im Trakt A. Schulpräsident Philipp Simmen liess beim Rückblick auf das letzte Jahr jedoch eine Bombe platzen.

Die Schulpflege hatte bereits zuvor auf verschiedene Missstände in der Rechnungsführung der vergangenen Jahre hingewiesen. Diese seien bei einer Prüfung durch das kantonale Volksschulamt ans Licht gekommen. In seinem Prüfbericht hatte das Volksschulamt ebenfalls empfohlen, juristische Mittel zu prüfen. Darauf hatte die Primarschulgemeinde in Absprache mit dem Bezirksrat Strafanzeige gegen verschiedene Verantwortungsträger der Primarschule eingereicht.

Neue Budgetplanung

Die Zahlen der Jahresrechnung waren so für die Schulpflege nur bedingt nachvollziehbar. Viele Konti seien lückenhaft dokumentiert worden und hätten die genaue Rechnungslegung verunmöglicht. Die Rechnungsprüfungskommission prüfte die Rechnung laut Präsident Oliver Zippe und konnte sie trotz den Abweichungen dennoch absegnen.

Nun setzt die Primarschulpflege alles daran, die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. Seit März sind Ivo Müller als Schulleiter und Marianne Zingg als Schulverwaltungsleiterin eingestellt. Auch hat die amtierende Schulpflege einen neuen Prozess eingeführt, damit das Budget künftig transparent und personenunabhängig nachvollziehbar ist. «Wir wollen in Zukunft haushälterisch mit den finanziellen Mitteln umgehen und eine regelmässige Ausgabenkontrolle pflegen», hielt Simmen fest. (Zürcher Unterländer)