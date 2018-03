Seitensprünge mit komischen Konsequenzen

Wie viele geheime Affären an einem Wochenende überlebt wohl eine Ehe – zudem noch wenn sie sich im gleichen Haus mit den Ehepartnern ereignen? Verwicklungen einer solchen Konstellation hat sich der britische Autor Robin Hawdon wohl überlegt, als er sein Stück «A Surfeit of Lovers», geschrieben hat.

Diesen Überfluss an Liebhabern, auf Deutsch «Wochenend Affären» zeigt die Dachbühne Oberglatt ab heute Freitag. Die Boulevardkomödie, die der künstlerische Leiter Max Waiblinger auf Schweizerdeutsch umgeschrieben hat, dreht sich im Haus des Ehepaars Clara (Esther Jacomet) und Roland (Heini Hophan). Da Roland fürs Wochenende geschäftlich verreisen soll, hat Clara einen Besuch ihres welschen Liebhabers Robert (Max Waiblinger) arrangiert, der aus Genf anreisen wird.

Weiter schaut sich zur gleichen Zeit der Innendekorateur Rüdiger (Harry Karrer), den Clara heimlich engagiert hat, das Haus an. Mit der Umgestaltung des Hauses will Clara wiederum ihren Ehemann überraschen. Voller Freude lädt Clara noch spontan ihre beste Freundin Leni (Nadja Giuliani) zu sich ein, als diese anruft. Dumm nur, dass dieser Anruf Roland galt, um Genauigkeiten ihrer gemeinsamen «Geschäftsreise» abzumachen. So fällt Rolands Ausflug ins Wasser und er bleibt zu Hause – und Clara muss zur Rollen-Trickkiste greifen, denn der Lover ist auf dem Weg. Gut hat sie Leni und Rüdiger zur Hand, doch das führt natürlich zu noch mehr Verwirrung, als Clara lieb ist. Vor allem wenn noch Lenis Ehemann Robbi (Stefan Schönwetter) unangekündigt auftaucht.

Überraschende Wendungen

Während der ersten Proben hätten alle Teilnehmenden regelmässig losgelacht, sagte Roland-Schauspieler Heini Hophan. «Irgendwann mussten wir uns ernster damit befassen, damit das Publikum etwas zu lachen hat.» Die Komödie sei frivol und pikant. Es sei aber kein Schwank. «Das ist nicht im Sinn unseres künstlerischen Leiters.»

Die Dachbühne, die ihren Namen einem Raum im Feuerwehrgebäude verdankt, meidet seit 27 Jahren Schenkelklopfer, was Gründungsmitglied Waiblinger wichtig ist. Aber er gibt auch zu: «Es wird immer schwieriger Stücke zu finden, die passen.» «Wochenendaffären» sei aber eine richtige Komödie mit unüblichen Wendungen und absurden Ausreden und Doppeldeutigkeiten.

Während Hawdons Komödie «Ein Traum von Hochzeit» oft aufgeführt werde, sei «Wochenend Affären» kaum bekannt. «Er hat das Stück für eine befreundete Schauspielerin in Polen geschrieben und dort wurde es auch uraufgeführt.» Darauf gestossen ist Waiblinger über den deutschen Theaterverlag.

Wenn er nicht in Nebenrollen auf der Bühne steht, teilt er sich mit Werner Schmid die Regie. «Das geht natürlich nicht, wenn ich spiele.» Nur auf der Bühne steht jeweils Esther Jacomet, die nach Waiblinger am längsten bei der Theatertruppe dabei ist. Sie habe zu Beginn ein wenig Mühe gehabt, in ihrer Rolle Fuss zu fassen und hoffe, es bis zur Premiere zu schaffen. «Denn das Stück finde ich total witzig, es fetzt.»

(Zürcher Unterländer)