Selbstständig ist toll, wenn andere zahlen

Die Schleiniker wollen also lieber doch nichts wissen von den Vereinigten Staaten vom Wehntal. Erstaunt das? In einem Dörfchen, das gerade­ so gross ist, dass 244 abgegebene Stimmzettel einer Stimmbeteiligung von satten 44 Prozent entsprechen? Erstaunlich war doch eigentlich nur, dass das Resul­tat mit zehn Stimmen Unterschied so knapp ausgefallen ist.

Schon toll, wie man sich im Kanton Zürich­ weiterhin diesen Ballenberg an soge­nannt «autonomen» Dörfchen leisten kann. Dieses Festklammern sogar an den alten Doppelstrukturen mit den vermeintlich so eigenständigen Schul­gemeinden, Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern, aber mit eigenen Behörden, eigenen Budgets, die immer auch die eigene Verwaltung, die eigene Buchhaltung, und ja, auch die Sitzungsgelder von eigenen Behörden beinhalten.

Während man in den weniger finanzpotenten Kantonen wie Bern, Freiburg oder dem Tessin längst unter ganz anderem Druck steht, die Gemeinden möglichst schnell schlanker und effizienter zu machen, schaffen die Zürcher gerade mal ein Tempo von etwa einer Fusion pro Jahr. Bertschikon und Wiesendangen (2014), Sternenberg und Bauma (2015), Kyburg und Illnau-Effretikon (2016). Das wärs. Pro Jahr eine Gemeinde weniger, 2017 war wieder Pause. Stadel und Bachs? Gescheitert. Wehntal – zumindest unsicher. Ein Fehlentscheid der Gemein­den? Nein. Der Fehler liegt ­darin, die Dörfer überhaupt zu fragen.

Selbstverständlich hat die Kantons­regierung schon vor zehn Jahren fest­gestellt, dass zu kleine Gemeinden keine so gute Idee sind. «Tendenziell strukturschwach», hiess es im November 2007 im Rahmen der Berichte zur Gebietsstrukturreform. «Kleine Gemeinden stossen an Leistungsgrenzen.» Und vorsichtig, um ja keiner der Miniaturregierungen auf den Schlips zu treten, hat man eine Durch­schnittsgrösse für Zürcher Gemein­den errechnet: 3900 Einwohner. Anstatt dass man einmal ehrlich gesagt hätte: Ein Dorf mit weniger als 2000 Einwohnern kann gar nicht mehr zur Zufriedenheit der Bevölkerung regiert, verwaltet und organisiert werden. Weil: Verwaltung zu klein, «Milizler» zu rar, Öffnungszeiten zu knapp, Aufgaben sowieso längst ausgelagert – und: zu teuer, für was es ist.

Ich weiss, was jetzt kommt: «Das Sparpotenzial bei Fusionen wird überschätzt.» Und «vier finanzschwache Wehntaler Dör­fer bleiben ein finanzschwaches Dorf Wehntal». Stimmt. Bedingt. Tatsächlich zahlt heute jeder Schleiniker rund 350 Franken für die Verwaltung (Nettokosten Gemeindeverwaltung pro Kopf, Schnitt 2012 bis 2016). Das ist deutlich mehr als ein Oberglatter oder ein Glattfelder (rund 120 Fr.), es ist aber nicht nur wenigerals ein Hüttiker (720 Fr.), sondern auch weni­ger als in Kloten oder Bülach bezahlt wird (rund 400 Fr.).

Nur lassen die Hochrechnungen der Fusionsexperten zumeist die Ersparnisse für den Kanton oder für die anderen Gemeinden (Stichwort: Finanzausgleich) ausser Acht. Und ganz abgesehen davon, dass eine schlankere, zusammengefasste Verwaltung langfristig immer weniger kosten wird, geht es gar nicht nur ums Geld: Grössere Gemeinden haben ganz einfach andere Personal­bestände, können aufgrund der verfüg­baren Kompetenzen mehr «in­house» erle­digen – und sie haben darüber hi­naus potenziell mehr Auswahl an Kandidaten für Milizämter. Kurzum: Sie bieten dem Einwohner insgesamt den professio­nelleren Service.

Die Devise müsste also wenigstens lauten: Mindestgrösse 2000. Oder besser gleich 3000. Das Problem: Man kann heute im Kanton Zürich nicht mehr so fusionieren wie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts – aus Vernunft und mit einer einzigen gesamtkantonalen Abstimmung. So aber hat die Regierung, noch als sie im Rahmen des neuen Gemeindegesetzes die Schulgemeinden endlich hätte ab­schaf­fen wollen (wie das die meisten Kantone übri­gens schon längst hinter sich ­haben), plötzlich die Angst vor dem Aufstand jähzorniger Schulpfleger gepackt.

Zwangsfusionen? Nein, da wartet man doch lieber weiterhin auf den «Willenvon unten», leistet sich bei jedem kleinen Nest mit einer relativen Steuerkraft von unter 2500 Franken pro Kopf wieder von vorne Bevölkerungsbefragungen, Workshops mit Stellwänden, Expertengutachten, Hochrechnungen. Nur um am Ende bei den Etappen­abstimmungen an der Urne wieder herauszufinden, dass ausgerechnet diejenigen paar Dutzend Einwohner, die überhaupt noch tagsüber im Dorf sind, um politisch aktiv zu sein, dieselben sind, die Angst um den Untergang ihrer «Gemeindeselbstständigkeit» haben.

Selbstständigkeit? Am 7. Dezember wird die Gemeindeversammlung von Schlei­nikon den Voranschlag 2018 (Steuerfuss voraussichtlich: 110%) beschliessen. Aufwand: 3,6 Millionen Franken – und aus dem Topf des Finanzausgleichs (inklu­sive der Sonderlasten) fliesst über eine Million ins Dorf. Ganze 1477 Franken pro einzelnen Schleiniker. Gewiss, das Gros davon fliesst direkt weiter an die Schule, doch der Anteil an Ausgleichsgeldernan der Gesamtrechnung bleibt namhaft. So viel zur Selbstständigkeit.

Fazit. Haben die Schleiniker nun knapp falsch oder knapp richtig entschieden? Spielt gar keine Rolle. Das Problem liegt nicht auf der kommunalen, sondern auf der kantonalen Ebene. Bei den Zürchern hat man den Zaster ja «vörig» – und ja, auch in den Topf des Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden zahlt der Kanton (sprich: der Steuerzahler) eine erkleckliche Summe ein. Ich frag mich bloss, wann mal jemand auf die Idee kommt, eine Initiative zu lancieren, um die Mindestgrösse einer Gemeinde ganz einfach festzuschreiben. Die Erhebungen und Modellrechnungen sind alle schon da: im Schlussbericht zum «Projekt zur Reform der Gemeindestrukturen» von vor zehn Jahren. Im Anhang finden sich alle Pläne: Lufingen mit Oberembrach, das Untere Rafzerfeld, Bachs-Stadel-Weiach – und auch die beiden Gemeinden Wehntal und Furttal (allerdings ohne Regensdorf). Fehlt nur noch der entsprechende Gesetzestext: Was keinen Bahnhof hat, ist keine Gemeinde. (Zürcher Unterländer)