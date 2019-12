Senioren-Adventszmittag stösst auf grossen Anklang

Die Altersweihnacht, auch Adventszmittag genannt, scheint sich in vielen Unterländer Gemeinden zu etablieren. Bereits zum zweiten Mal lud die Gemeinde Buchs zum gemeinsamen Senioren-Adventszmittag mit musikalischer Unterhaltung in den Gemeindesaal ein. Rund 160 Pensionierte kamen so in den Genuss eines Tellers Kartoffelsalat mit Schinken und musikalischer Unterhaltung.

Den Höhepunkt bildete der Auftritt eines Schülerchors der Primarschule Zwingert, der zusammen mit dem Profimusiker Mani dafür sorgte, dass auch die älteren Buchser ihr Tanzbein schwingen konnten. Bewegende Momente im wahrsten Sinne des Wortes gab es beim abschliessenden Mittanzlied «Macarena», als sich die ältere Generation wippend mit der jüngeren hüpfenden Generation vermischte.

Gelegenheit, alte Gesichter zu sehen

Dass der Buchser Senioren- Adventszmittag genügend Gelegenheiten bot, um sich untereinander lebendig auszutauschen, freute auch die frisch pensionierte Edith Eisenring. Seit einem Monat sei sie nun offiziell im AHV-Alter, sagte sie schmunzelnd. Zuerst sei es ihr etwas ungewohnt vorgekommen, plötzlich unter so vielen Gleichaltrigen zu sitzen. Doch so ein fröhliches Zusammenkommen jedes Jahr kurz vor Weihnachten begrüsse sie sehr.

Doch auch Menschen, die nicht gerade ein grosses soziales Umfeld besitzen, wohnten dem Adventszmittag bei. So genoss ein Besucher im Stillen und alleine sitzend das feine Essen. «Seit meine Frau gestorben ist, komme ich fast nicht mehr unter die Leute», sagte er leise. Dieser Tag sei für ihn aber eine gute Gelegenheit, alte Gesichter zu sehen und vielleicht brüchige Freundschaften wieder aufleben zu lassen.

Genau solche Menschen zu erreichen, sei laut Nadja Meyer eines der Ziele der Altersweihnacht. Die Gemeinderätin und Ressortvorsteherin Soziales rief diesen Anlass vor einem Jahr zum ersten Mal ins Leben. «Die Anzahl Anmeldungen für das gemeinsame Mittagessen haben uns auch dieses Jahr hoch erfreut», sagte Meyer.

Freiwilliger Einsatz

Zahlreiche Personen halfen in der Küche und im Service mit, darunter etwa Gemeinderat Beat Vogt, einige Sozialhilfeempfänger, RPK-Mitglieder, Sozialbehördenmitglieder sowie viele andere Freiwillige wie die 24-jährige Solange Pasteur. «Als ich davon hörte, dass es noch helfende Hände für den Adventszmittag brauche, meldete ich mich gleich an», sagte die Dentalhygieneassistentin.

Ein lächelndes, aber auch ein weinendes Auge hatte Erich Binder, der als geladener Pensionierter die Kinderschar begeisternd singen hörte. Als Präsident des Männerchors Regensdorf sehe er so viele potenzielle Neumitglieder für seinen Verein. «Doch in der Realität wird sich von denen wohl kaum einer für meinen Männerchor interessieren», sagte Binder nachdenklich.

Dafür wird der Seniorenmittagstisch in Buchs sehr gut besucht. «Einmal im Monat wird in einem zuvor bekannt gegebenen Restaurant ein feines Essen serviert», sagte Gemeinderätin Meyer. Einsame, geschiedene Personen, aber auch Menschen aus einem intakten sozialen Umfeld seien dort sehr willkommen.