Sie versteht Pferde wie kaum jemand

Abraxas ist ein elfjähriger Oldenburger mit viel Araberblut und zeigt sich stolz mit erhobenem Kopf den 400 Besuchern in der Reithalle auf der Pferderennbahn. Dabei ist der Fuchswallach ein richtiger Angsthase und stellt seine Reiterin oft vor schier ­unlösbare Probleme. Anja Binz aus Winkel klagt: «Beim Ausritt reagiert er immer mit Durchbrennen, wenn er etwas am Boden sieht, das ihm unbekannt ist. Grosse Steine, Äste, Plastik­säcke oder der Applaus beim Concours.»

Kursleiterin Sandra Schneider, bekannt aus der Vox-TV-Sendung «Die Pferdeprofis», geht nach ihrer Einführung über das angeborene und nie verlo­rene Fluchtverhalten der Pferde langsam auf Abraxas zu und erklärt: «Er baut sich gross auf und zeigt seine Fluchtbereitschaft.» Mit gut zureden, liebkosen am Hals und kraulen am Widerrist löst sich das angespannte Verhalten des Tieres, und es reagiert bei der Bodenarbeit fast problemlos. Der jungen Reiterin rät sie: «Unsere Stimmung und Furcht überträgt sich sofort auf das Pferd. Du musst ihm das Gefühl geben, ich passe auf dich auf,du brauchst vor nichts Angstzu haben.» Ehrlicherweise gibt Schneider zu, dass dies nicht von heute auf morgen erreicht werden kann. Trotzdem bucht die Pferdeexpertin einen ersten Erfolg: Beim dritten Applaustest durch das Publikum reagiert Abraxas schon gelassen und verlässt entspannt die Arena. Die glückliche Anja Binz: «Die stündige Lektion war sehr aufschlussreich, und ich lernte seine Reaktion besser zu verstehen.»

Keine «Pferdeflüsterin»

Schneider bezeichnet sich nicht als Pferdeflüsterin, sondern als eine, die darauf hört, was ihr die Pferde sagen oder klagen. Dies zeigt sich beim neunjährigen Tinker-Wallach Paintball Classic, der sich kaum satteln lässt und beim Aufsteigen immer auf die Seite weicht. Die Besitzerin aus Amriswil hatte ihn erst vor einem Jahr in England gekauft, wo er zuvor als Deckhengst tätig war. Schneider stellt rasch fest: «Auf dem ­Rücken ist er schlecht bemuskelt, deshalb tut es ihm weh, wenn du aufsteigst. Ich fürchte, dass er zu schnell angeritten wurde. Zudem ist der Sattel nicht dem Pferd angepasst.»

Maximo, der siebenjährige Oldenburger aus Luzern, fürchtet sich vor anderen Pferden und springt zur Seite, wenn er beim Ausritt zu nahe an andere Pferde aufschliesst oder ihm eines entgegenkommt. «Vermutlich wurde er von einem anderen Pferd getreten und hat das Trauma noch nicht ganz verarbeitet», glaubt Schneider und empfiehlt der Besitzerin: «Mach zwei Monate lang nur Bodenarbeit mit ihm und halte dabei einen Sicherheitsabstand zu einem Führpferd ein, den du immer kürzer machst.»

Probleme beim Verladen

Eines der Hauptprobleme für Pferde ist das Verladen in den Transport. Vermutlich erinnert sich Aranjuez XV Pre an seine lange Fahrt von Spanien nach Stadel zu Pricilla Schmid und will deshalb nicht mehr einsteigen. Mit Ruhe und zureden schafft es Schneider aber beim dritten Versuch, und auch draussen zur Heimfahrt steigt der Schimmel problemlos ein. Trotzdem rät die Pferdeexpertin: «Übe es immer wieder mit ihm und fahre manchmal nur ein kleines Stück, damit er lernt, dass er bald wieder aussteigen darf.»

Den Lerneffekt beim Kurs der international renommierten Pferdeexpertin bezeichnen die meisten Teilnehmer so wie Daniele Bucher aus Riedt als gut: «Einiges ist bekannt, aber gut, wieder daran erinnert zu werden. Neues lernte ich dazu.» (Zürcher Unterländer)