Sie verzichteten drei Jahre aufs Rauchen

Kinder und Jugendliche werden heutzutage von vielen Produkten bombardiert, die ihre Reize überschwemmen. Die Gefahr, süchtig zu werden, ist gross, die Schäden in jungem Alter umso gravierender. Zwischen Social Media und Cannabis gehen dabei gewöhnliche Zigaretten oft in Vergessenheit. Die Rauchprävention kann aber auch ein wichtiger erster Schritt sein, um das allgemeine Suchtpotenzial bei Jugendlichen zu senken.

Über 2300 Klassen aus der ganzen Schweiz nahmen am Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» teil. Für ein halbes Jahr setzen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Thema Rauchen auseinander und verzichteten selbst auf Zigaretten und Tabak. 1588 Klassen gelang es, in diesen sechs Monaten tatsächlich rauchfrei zu bleiben. Unter den erfolgreichen Klassen wurden anschliessend 100 Reisegutscheine der SBB verlost.

Auch die 3. Sekundarklasse von Katrin Wasmer im Schulhaus Eichi in Niederglatt durfte 500 Franken für die Reisekasse von Kim Baumann, Fachverantwortlicher im Ressort Volksschule der Suchtprävention Zürcher Unterland, entgegennehmen.

Die Versuchung ist gross

Was die Klasse mit dem Preisgeld macht, wissen die Schülerinnen und Schüler noch nicht. Für die 15- bis 16-Jährigen geht in wenigen Wochen ein Lebensabschnitt zu Ende, wenn sie die Sekundarschule abschliessen. Die meisten haben den Anschluss bereits gefunden: Lehre, Berufsmaturität oder Gymnasium. Mit einem Fuss stehen sie bereits im Erwachsenenleben, Pflichten und Verantwortungen häufen sich an – der Reiz nach Neuem ist gross.

«Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt ein Alter erreicht, in dem das Rauchen und Trinken zum Thema wird», bemerkt Wasmer. «Wir hatten aber während den letzten drei Jahren niemanden der raucht.» Dabei gab es genug Gelegenheiten, um in Versuchung zu geraten. «Letztens wurde mir sogar am Grümpi-Turnier eine Zigi angeboten», erinnert sich Nicolas. Die hatte er aber dankend abgelehnt.

Raucherquoten unter Jugendlichen sind laut einer Studie von der Stiftung Sucht Schweiz seit der Jahrtausendwende tendenziell rückläufig: Während 1998 ungefähr 24 Prozent aller 15-Jährigen wöchentlich rauchten, sind es heute nur noch 9,7 Prozent aller Jungen. Bei den Mädchen sind es sogar nur noch 7,7 Prozent. Gesundheitliche und finanzielle Gründe wirken abschreckend aber auch soziale Faktoren spielen eine Rolle: «Ich glaube es ist nicht mehr so cool», sagt Jerren.

Von Seiten der Tabakindustrie hat der Druck aber keineswegs abgenommen. Besonders Shisha-Pfeifen und auch E-Zigaretten zielen auf ein junges Publikum ab. Diese neumodischen Produkte sind auch in der Ästhetik an Smartphones angelehnt und gelten als Statussymbol. «Die Firmen wissen, wie sie sich die Bedürfnisse der Jugendlichen zunutze machen können, um davon zu profitieren.»

Bei der Sekundarklasse von Katrin Wasmer stellt sich dagegen die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, Präventionsarbeit im Bereich der digitalen Medien zu leisten. Auch die Jugendlichen geben offen zu, dass sie viel Zeit mit ihren Smartphone verbringen und dieses selbst in der Pause aus der Hosentasche zücken.

«Man darf das nicht werten», mahnt Baumann. Die Suchtprävention sei ein Kampf, der an vielen Fronten stattfindet – und bereits in jungem Alter beginnt: «Unsere Suchtpräventionsprogramme setzen bereits auf Kindergartenstufe an», erklärt er. Das Ziel sei, dass die Kinder ihre Persönlichkeit sowie ihre Sozial- und Lebenskompetenzen stärken. «Das macht die Kinder selbstständiger und resistenter gegenüber Suchtfaktoren.»

Auch hier arbeitet die Schule eng mit der Suchtprävention zusammen. Laut Sandra Monroy, Präsidentin der Sekundarschulpflege Eduzis, sei dies gerade in Niederglatt ein wichtiges Thema. Das Schulhaus Eichi war Vorreiter auf diesem Gebiet und stellt seit Jahren jeder Schülerin und jedem Schüler ein iPad für den Unterricht zur Verfügung. Der gewissenhafte Umgang damit wird ebenfalls vermittelt. «Ohne Rauchen kann man leben. An der Digitalisierung kommt aber niemand vorbei.» (Zürcher Unterländer)