Sollen Jugendliche einen Lohn haben?

Viele Kinder und Jugendliche sind konstant einer Gesellschaft ausgesetzt, in der Konsum eine zentrale Rolle spielt. Soziale Medien spornen zum übermässigen Kaufen an und Online-Shops vereinfachen den Prozess zusätzlich. Auch die Freizeitgestaltung ist stark von Geld geprägt. Die weite Verbreitung von digitalen Einkäufen und kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten wie Twint verschleiert zudem den Geldfluss. Auch das Mantra «Man darf nicht mehr ausgeben, als man hat» ist oft nicht genug, um der Schuldenfalle zu entfliehen. So fühlen sich Eltern oft überfordert und wissen nicht, wie viel Handlungsspielraum sie ihren Kindern gewähren sollen.

«Es ist für viele Familien eine grosse Herausforderung das Thema Geld mit ihren Kindern richtig zu behandeln», erklärt Daniel Betschart, Programmverantwortlicher Schuldenprävention und Konsum von Pro Juventute. In einem Referat für die Elternbildung Oberstufe Stadel stellte er Hürden und Lösungsansätze für Eltern vor.

Lernen mit Taschengeld

Geld wird in derEntwicklung von Kindern mit steigendem Alter immer wichtiger. Spätestens mitdem ersten Lehrlingslohn werden sie mit Herausforderung konfrontiert. Dabei wäre es wichtig, dass sie bereits mit dem Taschengeld lernen richtig umzugehen. «Der Erwerb von Finanzkompetenz ist genauso wichtig wie der Erwerb der Schreib-und Lesekompetenz», so Betschart. Je nach Alter haben die Kinder und Jugendlichen andere Ansprüche, aber die wachsende Selbstständigkeit steht stets im Zentrum.

Eltern müssen laut Betschart ihren Kindern den Raum gewähren, solche Verantwortungen zu übernehmen. «Für eine gesunde Entwicklung soll man Kindern möglichst nichts abnehmen, was sie bereits selbst machen können», sagter. Das beinhaltet das Mithelfen im Haushalt, sowie das Bewältigen von persönlichen Problemen und auch den Umgang mit Geld.

Bewährter Jugendlohn

Ein Ansatz, das Thema Geld mit Jugendlichen besser in den Griff zu bekommen, ist der Jugendlohn. Das Erziehungsmodell, welches bereits in den 70ern vom Psychologen und Familientherapeuten Urs Abt konzipiert wurde, sieht vor, dass Jugendliche bereits ab 12 Jahren lernen, selbstständig mit Geld umzugehen. Dabei berechnet man die monatlichen Kosten eines Jugendlichen und lässt diese das Geld selbstständig verwalten.

Diese Kosten können Kleider, Schuhe, Freizeitartikel, Smartphone und andere elektronische Geräte enthalten. Wichtig ist nur, dass klare Regeln aufgestellt und diese auch von den Eltern und ihren Kindern eingehalten werden. Als Folge sind die Jugendlichen meist selbstständiger und das Thema Geld führt zu weniger Konflikten innerhalb der Familie.

«Nach wenigen Monaten machen die Jugendlichen das eigentlich ganz gut», erklärt Betschart. «Oft kommt es den Familien sogar günstiger, wenn die Jugendlichen ihr Budget verwalten.»

Wie viel Taschengeld ist aber nun ideal für ein Kind? «Wir halten uns grundsätzlich an die Empfehlungen des Dachverbandes Budgetberatung», sagt Betschart. Das heisst konkret: Ein Franken pro Woche in der ersten Klasse, 2 Franken in der zweiten Klasse und so weiter. Ab der vierten Klasse wird empfohlen, das Taschengeld monatlich zu überweisen. «Dabei kann man aber auch flexibel sein», führt er aus. «Es geht vor allem im jungen Alter nicht wirklich um die genaue Höhe des Taschengeldes, sondern darum, dass Kinder ein gewisses Gespür für Geld erlernen und erste Erfahrungen machen können.» (Zürcher Unterländer)