Sperrung wegen Belagsarbeiten

Die Strassenbauarbeiten an der Kaiserstuhlstrasse in Oberglatt kommen schneller voran als geplant, so dass das Bauprogramm optimiert werden konnte. Ursprünglich war der gesamte Einbau des Deckbelags auf anfangs Oktober 2017 geplant. Nun kann dieser zwischen der Gewerbezone Süd und der Tankstelle Socar aber bereits am nächsten Wochenende eingebaut werden.

Aus Gründen der Effizienz, der Einbauqualität und der Arbeitssicherheit muss die Strasse im betroffenen Abschnitt für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 18. August, 5 Uhr, und dauert bis am Montag, 21. August, 5 Uhr.

Verkehr und Buswerden umgeleitet

Die Belagsarbeiten erfordern trockenes Wetter. Bei schlechter Witterung werden sie auf den nächsten Tag verschoben. Die Umleitung für den Durchgangs- und Schwerverkehr ist signalisiert und erfolgt via Sonnenbergstrasse – Mandachstrasse – Seestrasse – Rümlangerstrasse respektive in umgekehrter Richtung Die Buslinien 510 und 525 werden grossräumig umgeleitet.

Der Einbau des Deckbelags zwischen der Tankstelle Socar und der Einmündung Bahnrain erfolgt – ebenfalls unter einer Vollsperrung – wie geplant anfangs Oktober 2017. (red)