Sperrung wegen Belagsarbeiten

Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss die Ortsdurchfahrt Mettmenhasli aus Gründen der Qualität und der Arbeitssicherheit komplett für den Verkehr gesperrt werden muss. Diese Vollsperrung dauert vom Samstag, 27. April, 5 Uhr, bis Dienstag, 30. April, 5 Uhr. Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Sperrung um eine Woche auf den Samstag, 4., bis Dienstag, 7. Mai.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen über Oberhasli umgeleitet. Die Liegenschaften und Einstellgaragen können während der Vollsperrung mit Motorfahrzeugen nicht erreicht werden. Für die Anwohnenden stehen Ersatzparkplätze an der Seefeldstrasse und auf dem Vorplatz der Schür an der Furtstrasse zur Verfügung. Über die Mettmenhasli- und Haagächerstrasse sowie den Bächelweg ist die rückwärtige Zufahrt bis zur Regensdorferstrasse möglich. Der Zugang zu Fuss ist immer, allenfalls mit kleineren Einschränkungen, gewährleistet. (red)