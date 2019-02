Sportpark Erlen ersetzt 40 Jahre alte Küche

Der Sportanlage Erlen steht ein grösserer Umbau bevor. Insgesamt 779'500 will sie dieses Jahr in Bau und Ersatzanschaffungen investieren; davon fallen allein 450'000 Franken für den Gastronomiebereich an. Heisst: Die Erlen erhält eine neue Küche, und zwar schon auf Beginn der Badesaison.

Täglich werden hier Pommes und Hotdogs, Nussgipfel und Kaffee, aber auch ganze Menüs über die Theke gereicht. Dazu kommen Anlässe von Gruppen: Vereine und Firmen, die sich zum Essen treffen wollen. Thomas Küng, stellvertretender Gastronomieleiter, und Geschäftsführer Peter Müller führen die Journalistin an diesem Nachmittag durch die Küche. «2018 hat die Gastro der Erlen eine Million Franken Umsatz gemacht», sagt er nicht ohne Stolz. Allein an einem gut frequentierten Sommerwochenende könne eine halbe Tonne Pommes frites verkauft werden.

Küng arbeitet seit Mai 2016 in der Gastro, kennt jeden Winkel bestens – und damit auch die Probleme der veralteten Infrastruktur. «Heute Abend zum Beispiel sind 50 Personen zum Spaghettiplausch angemeldet, dafür bieten wir sechs Saucen an», beginnt Küng zu erzählen. «Dafür habe ich aber nur vier Pfannen – und nur zwei von vier Kochplatten funktionieren.» Immerhin seien diese schon rund 40 Jahre alt.

Umbau dringend nötig

Auch von den beiden Öfen funktioniert nur noch einer, seit ein Wasserschaden die Elektronik des zweiten beschädigt hat. «Und die Geschirrspülmaschine klingt morgens, als würde sie explodieren», sagt Küng mit einem Lachen. «Immerhin wird uns hier nie langweilig.» Er und sein Team zeigen Galgenhumor, auch im Wissen darum, dass bald alles neu wird.

Die Räumlichkeiten entsprechen ebenfalls nicht mehr den hygienischen Standards. «Der Boden weist Ritzen auf, in denen sich Bakterien ansammeln», schildert Peter Müller. Auch Holzschränke seien heutzutage in grösseren Küchen ein No-go. «Das Material lebt, die ständige Feuchtigkeit bekommt dem Holz nicht gut», so Müller. Die Kühlschränke und die 24 Tiefkühler seien ebenfalls veraltet und fressen dadurch mehr Strom als neue Geräte. Gebaut wird eine moderne Kochinsel, von der aus der Koch einen Blick auf den Verkaufstresen werfen kann – denn jetzt sehe er kaum, wenn jemand an der Kasse anstehe.

Eröffnung in Badesaison

Zusammenfassend sei also die Sanierung der Küche zwingend notwendig, da weder die Lebensmittelkontrolle noch die Elektro-Sicherheitszertifizierungsstellen eine längere Wartezeit vertragen würden. «Der Umbau der Küche wird aus diesem Grund minutiös geplant», sagt Müller. Schliesslich solle die neue Infrastruktur pünktlich zur Freibaderöffnung genutzt werden können. Die Küche wird daher in der Zwischensaison – wenn also das Eisfeld geschlossen, das Freibad aber noch nicht offen ist – umgebaut und in dieser Zeit geschlossen. Es handle sich dabei um die frequenzärmste Zeit im April, sagt der Geschäftsführer. «Für unsere Gäste stellen wir an der Réception aber einen Stand mit Verpflegung auf, verhungern wird niemand», versichert er. Koffeinjunkies dürfen sich nicht zuletzt über die neue Kaffeemaschine freuen – die allein kostet 25'000 Franken.

Auch ausserhalb der Küche fallen Sanierungsarbeiten an, teilt Müller mit. Teile der ebenfalls 40-jährigen Kanalisation, der Frischwasserzufuhr und überhaupt der Rohrsysteme müssen ersetzt werden. Denn: «Teilweise sind die Rohre verrostet, was dazu führt, dass Wasser überschwappt», erklärt Müller. Diese Arbeit wird jedoch über das ganze Jahr hinweg umgesetzt und wird die Gäste der Erlen nicht betreffen. Damit dürfte der Badeplausch kommenden Sommer garantiert sein. (Zürcher Unterländer)