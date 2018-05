Startschuss zu bewegter Woche

Mit dem «Spiel ohne Grenzen» ­startete am letzten Sonntag die4. Furttal-bewegt-Woche. Vereine, Private oder kommerzielle Anbieter öffnen ihre Türen, um Interessierte zum sportlichen und gesundheitlichen Mit­machen bei rund 100 Aktivitäten zu motivieren.

Bis nächsten Samstag locken Beckenbodentraining, Geräteturnen für Kinder, ein Vortrag über den Einsatz des Defibrillators, ein Golfturnier oder ein Basketball-Training. Am Startanlass, dem «Spiel ohne Grenzen», absolvierten acht Teams in der Sporthalle Ellenberg in Otelfingen einen Parcours, bei welchem ­Geschicklichkeit, Teamgeist oder Gleichgewichtssinn gefragt waren. Vier Teams schafften es in den Final.

Die Viererteams mussten auf dem Bürostuhl und dem Skateboard einen Slalom bewältigen oder auf einem Mini-Bike Achten fahren. Das Team des Gemeinderats Dänikon warf als erstes den Ball in den Korb und gewann so den vergnüglichen Wettkampf. Ein super Start in eine ­aktive Woche.

Mehr Infos zu allen Aktivitäten:furttal-bewegt.ch (Zürcher Unterländer)