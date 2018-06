«Statistik ist sehr wichtig geworden»

«Drum prüfe, wer sich ewig bindet, Ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang», schrieb Friedrich Schiller im «Lied von der Glocke». Die Herzen der beiden Niederhasler Andrea und Franco Rutschmann fanden sich vor 27 Eishockeysaisons, anno 1991, im Klotener Schluefweg.

Gebunden haben sie sich diesen Monat vor 23 Saisons, 1995. Das traf sich genau zu den goldenen Klotener Jahren, als der EHC 1993 bis 1996 viermal in Folge Schweizer Meister wurde – bis heute Rekord. Nach Hockeymasseinheit befinden sich die Rutschmanns nun also im zweiten Drittel ihres Ehe-Playoffs, ohne Reu’ – es dürfte nach 3 mal 20 Jahren durchaus in die nach vorne offene Verlängerung gehen.

Herzschmelz im Schluefweg

Andrea (47), im Appenzellischen aufgewachsen, nach Lehre und 20 Jahren bei der Post heute als Kauffrau tätig, war von Kindsbein an Fussball-Fan, GC, «einfach so». Als die Familie einmal bei Verwandten in Kloten zu Besuch war, gingen die Jungen zum Hockey-Match – da sah Andrea ihr erstes Spiel. Während ihrer Lehrzeit und ersten Arbeitsjahren in Kloten folgten weitere.

Der Rümlanger Franco (48), mit Lehre acht Jahre als Schreiner tätig und heute als Chauffeur bei einem Hochfeldener Getränkeservice, kam mit Vater und Bruder zu seinen ersten Hockeyspielen im Schluefweg. Er fand sich bald im Vorstand des Fan-Clubs, in dem sich auch Andrea tummelte, und organisierte Car-Fahrten zu den Auswärtsspielen. Irgendwann waren die beiden EHC-Fans dann auch Fan voneinander. Man bezog gemeinsam Quartier im Limmattal und liess sich schliesslich in Niederhasli nieder.

EHC Kloten als Familiensache

In der Saison nach dem letzten Meistertitel (96/97) stieg Franco bei einem Kollegen, der damals als Statistiker für den EHC amtete, ein. Zwei Saisons später sprang auch Andrea auf. Seit der Saison 2015/16 ist die Klotener Statistik-Abteilung Familienbetrieb der Rutschmanns. Seit da wird die Statistik auch mit zwei miteinander verbundenen i-Pads geführt, zuvor mit Papier und Bleistift. Was da alles erfasst wird und abgerufen werden kann, ist enorm komplex.

«Shopping brauchen wir nicht, aber wo immer wir sind und es einen Zoo gibt, der gehört fix ins Programm.»Andrea Rutschmann

Nur soviel: Während der Spielzeit sitzen die Rutschmanns hochkonzentriert über der Spielerbank ihres Klubs, er erfasst die Eiszeit pro Spieler, Blick meist auf die Spielerbank, und sie erfasst das Schussbild jedes einzelnen Klotener Spielers und der Mannschaft insgesamt, letzteres auch vom Gegner – Schüsse neben das Tor, aufs Tor, ins Tor, ans Gehäuse, vom Gegner geblockte Schüsse. In der Drittelspause geht Franco damit zum Trainer, der innerhalb von 30 Sekunden bis 3 Minuten seine Schlüsse daraus zieht. «Nati-Trainer Patrick Fischer hat uns bei einem Spiel in Kloten mal über die Schulter geschaut und nur noch gestaunt», sagt Andrea.

Aus Daten die Zukunft planen

An der eben erst gespielten und mit der Silbermedaille für die Schweiz belohnten WM in Dänemark waren die Rutschmanns erstmals gemeinsam als Statistiker dabei. Sie sahen zusammen mit zwei Partnern – je zwei Beobachter pro Mannschaft – die 28 Vorrunden-Partien der Schweizer Gruppe in Kopenhagen. Dann waren alle acht Mannschaften dieser Gruppe statistisch im Kasten, von der Schweiz jedes Spiel. «Nationalmannschaften spielen ein vergleichbares System über Jahre», sagen die Rutschmanns, «die Trainer haben die Spieler zu selten bei sich, um immer wieder Neuerungen einzuüben.» So könnten sie aus den Daten für die Zukunft planen – «Statistik ist schon sehr wichtig geworden.»

Neben den 28 Partien in 13 Tagen mit allen statistischen Vorbereitungen und Auswertungen haben die Rutschmanns noch Zeit gefunden für Besuche des alten Hafens und der kleinen Meerjungfrau, der Flaniermeile und des Zoos. «Shopping brauchen wir nicht, aber wo immer wir sind und es einen Zoo gibt, der gehört fix ins Programm.»

Zwei eisfreie Monate

Juni und Juli sind für Andrea und Franco die Monate ohne Eiszeit, im August beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison, im September gehts wieder los, neu mit längeren Reisen zu den B-Gegnern Chaux-de-Fonds, Ajoie und Visp. Es werden in jeder Hinsicht lange Wege für alle Beteiligten, Spieler, Fans, Statistiker.

Am liebsten wäre man nach einem Jahr «Unterklassigkeit» zurück bei den Spitzenklubs, allerspätestens aber nach 1000 Tagen, wie eben Rapperswil, das den ältesten A-Klub nach 56 Jahren ins B-Elend gestürzt hat. (Zürcher Unterländer)