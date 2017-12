Stimmt der Zauber, merken die Kinder nichts

In der vorweihnachtlich geschmückten Stube steigt die Spannung. Die Kinder zappeln herum und können es kaum erwarten und dann… es poltert dreimal an die Türe und eine tiefe Stimme fragt: «Sali zäme, bin ich do richtig? Isch do de Noah dihai?» Es ist Samichlaus-Zeit oder in diesem Fall passender: Samichläusinnen-Zeit. Denn hinter dem langen Bart, der Brille und der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze versteckt sich eine Frau.

Sascha Bader aus Regensberg ist seit 30 Jahren mit ihrem roten Gewand unterwegs und beglückt Kinderherzen. Vier mal schon war Bader dieses Jahr im Einsatz und auch heute stehen noch drei Besuche an.In der Regel geht sie zu Familien, die sie gut kennt. So lernt sie die Kinder nicht nur privat sondern auch als Chläusin sehr gut kennen. Auf die Besuche bereitet sie sich jeweils intensiv vor, indem sie die Texte und Zeichnungen des Vorjahres und die aktuellen Schreiben, die sie von den Eltern erhält, gut durchliesst. Bader schwärmt von «ihren» Kindern. «Sie sind unglaublich kreativ, Spielen mir etwas auf der Gitarre vor oder sagen Versli auf. Oft singen sie mir auch vor.»

Die Kinder merken es nicht

Haben die Kinder je bemerkt, dass da vor ihnen eine Frau sitzt? «Sie merken es nie», meint Bader. «Meine schwerfällige Gangart, meine Haltung und meine tiefe Stimme, lassen kaum Zweifel aufkommen.» Zudem lässt sich die Regensbergerin direkt nach den Besuchen nie von den Familie einladen, damit der Zauber bleibt. Nur einmal habe ein Junge nach ihrem Besuch seiner Mutter gesagt: «Mami ich glaube der Samichlaus ist Sascha», um aber kurz darauf zu erklären: «Nein, das kann doch gar nicht sein. Der Samichlaus ist ja ein Mann.» Damit war das Thema für ihn erledigt. Sascha Bader besucht diese Familie schon seit sieben Jahren.

Und wie sieht es mit der Akzeptanz einer Frau als Samichlaus aus? Jedenfalls ist Sascha Bader nicht die erste Chläusin aus Regensberg. Die 87-jährige Anneli Huber, welche vor 30 Jahren ein rote Gewand für Baders Vater genäht hatte, war selber jahrzehntelang als Chlaus unterwegs. «Die Kinder haben nie etwas bemerkt», erzählt sie. «Nur meine damals vierjährige Enkelin hat nach meinem Besuch als Samichlaus am Stuhl geschnuppert und gemeint – es riecht nach Grossi.»

Rolle als Samichlaus geerbt

Sascha Bader erlebt bei ihren Besuchen auch sehr Berührendes. So hatte in kleiner Bub zur Überraschung seiner Eltern ein sehr zu Herzen gehendes Gedicht vorgetragen. «Da musste ich mit den Tränen kämpfen. Für einen Moment war die Stimmung sehr emotional. Ich habe dann den Jungen gelobt und ihm gesagt, dass mich das Versli sehr berührt hat.»

Die 49-jährige Kosmetikerin sieht in ihrer Aufgabe als Samichlaus eine grosse Verantwortung. Die Kinder sollen keine Angst vor ihr haben aber Respekt. «Sie dürfen mir zum Beispiel nicht ins Wort fallen oder in mein Buch schauen.» Bader fasziniert an ihrer Rolle vor allem, dass sie die Entwicklung der Kinder miterlebt. Die leuchtenden Kinderaugen sind für sie, die kein Geld für ihre Besuche annimmt, die schönste Entlöhnung. «Dieses Strahlen ist unbezahlbar. Es ist ein Riesengeschenk.»

Zudem freut es sie, dass sie die Familientradition weiterführen kann. Auch ihre Erinnerungen an die eigene Samichlauszeit sind reichhaltig. «Mein Vater, der übrigens der Dorf-Samichlaus war, kam immer in unseren Kindergarten und in die Schule. Ich habe nie etwas bemerkt.» Und Zuhause besuchte ein Freund ihrer Eltern die Familie.

Und wie kam es dazu, dass sie selber in die Rolle des Samichlauses schlüpfte? «Mit der Zeit fand ich natürlich heraus, dass mein Vater unter dem roten Gewand steckte.» Von seinem Körperbau her und mit seiner Stimme sei er der geborene Samichlaus gewesen. «Als ich 17 Jahre alt war, nahm er mich zum ersten Mal als Schmutzli mit. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er dann aber seine Chlausbesuche nicht mehr machen und so trat ich in seine Fussstapfen.»

Und was antwortet Bader, die keiner Chlausgesellschaft angehört, Kindern auf die Frage, wo der Schmutzli und der Esel sei? Die Ausrede, der Esel sei krank und der Schmutzli müsse für ihn sorgen, darf sie nur einmal brauchen. «Ansonsten ist der Schmutzli mit Gritibänzen backen beschäftig.»

(Zürcher Unterländer)