Strasse zum Buchser Dorfkern bleibt ein halbes Jahr gesperrt

Wer von der Kantonsstrasse durchs Furttal in den Buchser Dorfkern abbiegen will, trifft ab Montag, 14. Oktober, auf eine Strassensperrung. Die Bahnhofstrasse bleibt voraussichtlich bis April 2020 für den motorisierten Durchgangsverkehr geschlossen, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt. Die Buslinie 455, die den Bahnhof mit dem Dorfkern verbindet, wird umgeleitet.

Autos sollen langsamer fahren

Der Grund: Die Gemeinde erneuert Kanalisation, Wasserleitung, Fahrbahn, Gehwege, Bushaltestelle und Strassenbeleuchtung. Die Bahnhofstrasse erhält ein breiteres Trottoir, eine Haltebucht für den Bus und eine Mittelinsel, die den Verkehr Richtung Dorfzentrum abbremsen soll. Die Buchser Gemeindeversammlung hat im Juni einen Kredit von 1,33 Millionen Franken für die Arbeiten bewilligt.

Wer also ab Montag in den Buchser Dorfkern einbiegen will, muss die Einfahrt bei den Schulhäusern Zwingert und Petermoos nehmen. Bei dieser Kreuzung baut aber der Kanton eine neue Lichtsignalanlage und sperrt zeitweise einige Fahrbahnen, was zu langen Staus führt. Damit es nicht zum Verkehrskollaps kommt, sei Buchs in Kontakt mit den zuständigen Stellen beim Kanton, sagt Gemeindeschreiber Urs Tanner.