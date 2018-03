Strassenumbau in zwei Phasen

Die Bauarbeiten an der Bachsertalestrasse zwischen der Kantonsgrenze und dem Dorfeingang Bachs beginnen am Montag, 5. März, und dauern bis Ende August 2018. In der ersten Bauphase, die bis im Juni dauert, werden die seitlichen Fahrbahnränder verstärkt, die Entwässerungsanlagen instand gesetzt und die Randabschlüsse teilweise ersetzt.

Während dieser Arbeiten wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den jeweiligen Baubereich geführt. Die Zufahrt zu den betroffenen Gebäuden und Grundstücken sei während der ersten Phase mehrheitlich gewährleistet, schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung.

In der zweiten Phase im Juli/August finden die Belagsarbeiten statt. Aus Gründen der Einbauqualität und der Arbeitssicherheit müssen diese abschnittsweise unter einer Vollsperrung der Strasse erfolgen. Die gesperrten Abschnitte werden so definiert, dass die Zufahrt via Bachs oder Fisibach gewährleistet ist. red (zuonline.ch)