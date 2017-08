Streit bei Asylunterkunft endet tödlich

Der mutmassliche Täter – ein 26-jähriger Georgier – konnte nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe festgenommen werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der Streit habe sich um etwa 21.30 Uhr ereignet. Das Gebiet um die Asylunterkunft wurde durch die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Aarau, der Kantonspolizei Aargau und der Feuerwehr Buchs grossräumig abgesperrt. Gegen 3 Uhr konnte die Absperrung nach Abschluss der Spurensicherung aufgehoben werden. Die genauen Umstände der Tat waren am Sonntag noch unklar. Um diese zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ein Verfahren eröffnet. (lm/sda)