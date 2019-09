Stufenfreie Wege zu den Zügen im Bahnhof Niederglatt

Die SBB erhöht im Bahnhof Niedeglatt ab dem 22. September den kompletten Mittelperron an den Gleisen 5 und 6 auf eine Höhe von 55 Zentimeter. Dadurch können die Reisenden künftig stufenfrei in die Niederflurzüge eintreten. Dies entspreche den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) und ermögliche so Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein möglichst autonomes Reisen, wie es in einer Mitteilung der SBB heisst.

Stufenfreies Ein- und Aussteigen sei zudem auch für Reisende mit Rollkoffer oder Kinderwagen ein Komfortgewinn und beschleunige das Umsteigen. Dies diene wiederum der Pünktlichkeit der Züge.

Die Bauarbeiten dauern bis März 2020. Letzte Abschlussarbeiten finden im Mai statt und dauern nochmals rund zwei Wochen. Die Gesamtkosten betragen 4,7 Millionen Franken und werden über die Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund und der SBB finanziert.

Bauen, während die Züge fahren

Die Bauarbeiten finden aus Sicherheitsgründen in der Nacht statt. Am Tag können nur die Arbeiten für die Absenkung der Personenrampe ausgeführt werden.

Im Vorfeld nächtlicher Bauarbeiten informiert die SBB die Anwohner schriftlich und setzt alles daran, den Lärm so gering wie möglich zu halten. Projektinformationen sind unter sbb.ch/niederglatt zu finden.

Nach Niederglatt folgt Oberglatt

Nach Abschluss der Arbeiten in Niederglatt wird auch der Bahnhof Oberglatt stufenfrei ausgebaut. Diese Bauarbeiten starten im März 2020 und dauern bis September 2020. (red)