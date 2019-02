Tango tanzen zwischen den Kirchenbänken

Gleich mehrere Pärchen konnte nichts mehr auf den Sitzenbänken halten. Angespront vom musikalischen Feuerwerk der Gruppe Samborombón tanzten sie Tango ­– und das in den alten Mauern der reformierten Kirche Regensberg. Das Konzert am Sonntag war gut besucht, trotz schönem Winterwetter und Skiferien füllten rund 70 Besucher die kleine Kirche. Zu hören bekamen sie eine ganze Palette von Songs des Tango Argentino. Voller Inbrunst trug Samborombón die Lieder über Liebe, Sehnsucht und Heimweh vor. Für südamerikanische Stimmung sorgten auch ihre Songs der argentinischen Pampa.

Schmelztiegel der Kulturen

Die Band Samborombón besteht seit sieben Jahren und damit sind die Mitglieder ein eingespieltes Team: Mit Klavier (Claudia Kleiner), Geige (Silvia Solari), Gesang (Juan Adami), Bandoneón (Luciano Jungman) und Kontrabass (Antonio Marucci) sind die wichtigen Instrumente des Tango Argentino vertreten. Im Mittelpunkt dieses Musikstils stehen insbesondere das Klavier und das Bandoneón. Letzteres ist ein Handzuginstrument, welches ursprünglich aus Deutschland seinen Weg in den argentinischen Tango fand.

Durch die starke Migration nach Argentinien um 1900 aus Spanien, Italien, Polen und auch Deutschland nahm der Tango viele verschiedene Einflüsse aus vielen Musikgattungen in sich auf. So wurde er denn ursprünglich eher im zwielichtigen Rotlichtviertel gespielt. Heute hat er diesen leicht verruchten Charakter verloren, sodass er ohne Bedenken auch in der Kirche gespielt werden kann.

Aber die Freiheiten des Tangos spürt man heute noch. «Häufig sind Gesangsstimme und Instrumente versetzt», erklärt Slivia Solari. Das macht es für den Sänger natürlich schwerer. Auch die Instrumente untereinander spielten häufig versetzt. «Das gibt dem Tangos die Spannung», schwärmt Sänger Juan Adami.

«Mit dem Konzert sind wir sehr zufrieden», sagt die Pianistin der Gruppe, Claudia Kleiner. Und Juan Adami fügt hinzu: «Man muss die Leute auch ein bisschen erobern.» Das ist Samborombón auf jeden Fall gelungen: Die stehenden Ovationen und die Fülle an Komplimenten, welche die Band erhielt, zeugen davon.

Auf die Frage, ob die Mitglieder der Band denn auch selber Tango tanzen, reagieren sie eher zurückhaltend. «Tangotanzen ist sehr schwierig», sagte Adami. Er selbst tanzt den Tango nicht, sondern gibt lieber mit der Musik den Ton an.

Darstellung des Lebens

Zufrieden mit dem Konzert ist auch Urs Weber, der Vizepräsident der Kirchenpflege. Er fand, dass die feinen, schönen Klänge sehr gut in die Kirche passen. Von dem einstigen verruchten Charakter des Tangos hat er während des Konzertes nichts gespürt: «Es geht um Liebe und das Leben im Tango. Das ist ja auch eine Darstellung des Lebens.» Und um dieses gehe es auch in der Kirche.

(Zürcher Unterländer)