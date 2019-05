Unbekannte setzen Hundewelpen am Strassenrand aus

Unbekannte haben am Dienstag nach Ostern an der Bergstrasse in Regensdorf einen wenige Wochen alten Hundewelpen ausgesetzt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war eine Mitarbeiterin des Tierretungsdienstes eigentlich zur Bergung einer Entenfamilie ausgerückt. An der Bergstrasse 33 waren die Wasservögel in eine Notlage geraten.

Als sie kurz vor 9 Uhr nach der Entenrettung zum Auto zurückkehrte stand eine Kartonschachtel neben ihrem Bus. Darin befand sich ein kleiner Hundewelpe, der offenbar absichtlich dort zurückgelassen wurde.

Die Frau meldete den Fund umgehend der Polizei, worauf eine Patrouille der Gemeindepolizei Regensdorf ausrückte.

Labrador- oder Hirenhundmischling

Beim Jungtier handelt es sich um einen zirka 6-8 Wochen alten, beigen Labrador- oder Hirtenhundemischling. Das Hundebaby wurde von der Tierretterin ins Tierheim mitgenommen.

Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass das Vernachlässigen und Aussetzen von Tieren eine strafbare Handlung ist. Auch in diesem Fall wird gegen Unbekannt wegen des Vergehens gegen das Tierschutzgesetz rapportiert. Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen für den Vorfall (siehe Box).

(huy)