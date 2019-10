Unbekannte zünden Bagger an

Bei einem Brand an einem Pneubagger in Oberhasli ist am Montagnachmittag ein hoher Sachschaden entstanden.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde sie gegen 12.45 Uhr informiert, dass an der Zürcherstrasse ein Bagger in Flammen stehe. Obwohl die Feuerwehr Niederhasli das Feuer rasch unter Kontrolle hatte, entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 50‘000 Franken.

Ermittlungen weisen auf Brandstiftung hin

Gemäss Kapo steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen aufgrund der Erkenntnisse des Brandermittlungsdienste Brandstiftung im Vordergrund. Über die mögliche Täterschaft ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. (huy)