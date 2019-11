Unfall fordert schwerverletzten Rollerfahrer

Um 06.30 Uhr fuhr am Freitagmorgen ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Krähstelstrasse von Buchs in Richtung Regensdorf. Bei der Einmündung in die Wehntalerstrasse kam es aus noch unbekannten Gründen zur Kollision mit einem Motorrollerfahrer, welcher auf der Wehntalerstrasse von Dielsdorf nach Regensdorf unterwegs war.

Der 55-jährige Rollerfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls musste die Wehntalerstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden, was auf den umliegenden Strassen zu längeren Staus geführt hat.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

(mcp)