Vermisst wird: Angelo Lovato

Der 54-jährige Angelo Lovato verliess am 28. September 2017 sein Wohnort (Dielsdorf) und wurde zuletzt am 6. Oktober im Kanton Graubünden angetroffen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Anhaltspunkte über seinen Aufenthaltsort, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Angelo Lovato ist zirka 172 cm gross und von athletischer Figur. Er hat braune Augen und hellbraune, kurze Haare. Über seine getragenen Kleidungsstücke bestehen keine Angaben.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (mcp)