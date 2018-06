Verunreinigtes Trinkwasser in Bachs

Am Mittwochnachmittag klingelte es an jeder Haustür in der Gemeinde Bachs. Die Gemeinde verteilte Flugblätter an die Bewohner, auf denen geschrieben steht: «Achtung: Chlorung des Trinkwassers, Trinkwasser sparsam verwenden». Weiter steht geschrieben, dass wegen einer bakteriologischen Verunreinigung eine Chlorbehandlung und eine Netzspülung nötig würden.

«Noch haben wir diese Massnahmen nicht durchgeführt», sagt Emanuel Hunziker, Gemeindepräsident von Bachs. Die Verunreinigung nach dem Unwetter vom 30. Mai sei minim. «Wir warten auf die neueste Auswertungen des kantonalen Labors. Diese sollten heute eintreffen.» Danach würde entschieden, wie weiter vorgegangen werde.

Nach dem heftigen Unwetter von letzter Woche meldeten Schleinikon, Schöfflisdorf und Oberweningen verunreigtes Trinkwasser in ihren Gemeinden. «Sofort kontrollierten wir darauf die Werte unseres Trinkwassers», sagt Hunziker. Die Resultate der Proben trafen erst gestern Mittwoch ein. Die Verunreinigung sei nicht dramatisch, erklärt Hunziker, wegen der strengen Auflagen in der Schweiz habe man die Bevölkerung aber dennoch entsprechend warnen müssen.

Hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen

Derzeit importiert die Gemeinde Bachs Wasser aus Schöfflisdorf. Dort wurde das Wasser unter anderem mit Chlor behandelt, entsprechend kann es sein, dass sich so mancher Bachser über den Geruch des Wassers wundert.

«Wir haben keine Kenntnisse darüber, dass jemand unter gesundheitliche Problemen wegen des Wasserkonsums leidet», sagt Emanuel Hunziker. Auf dem verteilten Flugblatt steht geschrieben, dass Personen, die verschmutztes Trinkwasser getrunken haben, möglicherweise hohes Fieber, Erbrechen und Durchfall bekommen könnten. Wer innert 48 Stunden entsprechende Probleme beobachte, solle einen Arzt aufsuchen, heisst es weiter.

Die Gemeinde arbeite mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Dies könne aber mehrere Tage dauern. Die Gemeinde hält die Einwohner an, das Wasser sparsam zu benutzen.

(Zürcher Unterländer)