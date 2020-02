Vintage-Fieber an der Vinylbörse

Um den Jahrhundertwechsel machte die Musikindustrie einen gewaltigen Sprung: Schallplatten, CDs und Kassetten wurden vom neuen MP3-Format abgelöst. Die analogen Musikträger verstaubten im Wandschrank, während Streamingdienste den Markt im Sturm eroberten. Umso erstaunlicher ist die Renaissance von Vinyl & Co.

Der Flohmarkt in Regensdorf möchte diesem Retrotrend eine Plattform bieten und lockte am Sonntagnachmittag mehrere Dutzend Besucher in das Gemeinschaftszentrum Roos. Der Anlass fand nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr bereits zum zweiten Mal statt. «Die Nachfrage ist auf jeden Fall da», sagte die Organisatorin Sarah Candeloro. Sie blickt zuversichtlich in die Zukunft: «Wir werden den Flohmarkt im nächsten Jahr sicher wieder anbieten.»

Ein Musik-Schlaraffenland

Das gemütliche Ambiente im Gemeinschaftszentrum lud Jung und Alt zum Stöbern, Diskutieren und Verweilen ein. Private Verkäufer, aber auch Händler und Onlinefirmen (wie CeDe.ch) präsentierten an insgesamt 32 Verkaufsständen stolz ihre breite Palette an Tonträgern. Der Fokus des Flohmarktes lag auf Vinyl, teilweise wurden jedoch auch Kassetten, CDs und DVDs angeboten.

Musikalisch war für jeden etwas dabei: David Bowie kuschelte da eng mit Kurt Weills Dreigroschenoper, und Mozarts Violinkonzert konkurrierte mit Iron Maiden. Wichtig war auch der Austausch untereinander. «Es gibt auf jeden Fall eine Vinyl-Szene. Viele regelmässige Besucher solcher Märkte kennen einander», erklärte Candeloro.

«Feeling und Handling»

Doch nicht alle Verkäufer wissen über die Feinheiten des Plattengeschäfts Bescheid. «Als Erstes kommen immer die Plattenhändler. Sie suchen sich die Schätze heraus und verkaufen sie zu einem höheren Preis», erklärte Romy Böckli aus Adlikon, die ihre Musikalien für einen Schnäppchenpreis von einem Zweifränkler weggab. Der Preis solcher Tonträger fällt und steigt mit den Details: Für eine Originalpressung wird gemeinhin bis zum Fünffachen einer Kopie verlangt. Auch eine unversehrte Schutzhülle, ein Textbuch oder ein Sticker auf der Rückseite machen für Kenner einen mitunter entscheidenden Unterschied – auch preislich.

Die Gründe für die zuletzt wieder ansteigenden Verkaufszahlen dieser analogen Tonträger sind zahlreich: Das Stöbern nach greifbaren Musikschätzen auf einem Flohmarkt hat höheren Unterhaltungswert als das Klicken durch Online-Datenbanken. Ausserdem bezeugt eine umfangreiche Plattensammlung die Liebe zur Musik doch authentischer als eine Spotify-Playlist. Schliesslich geht es um das «Feeling and Handling» – um ein nostalgisches Erlebnis des Musikhörens mit einem Freund und einem Glas Wein.

Musik zum Anfassen

«Es ist eine andere Art von Zuhören, wenn du deine Platte nach drei Minuten wenden musst», sagt Remo Albrecht aus Höri. Er sammelt Grammofone und die besonderen Schellack-Platten. Von Letzteren besitzt er gute 120'000 Stück, seine älteste stammt aus dem Jahr 1897. Die Schallplatte sei seit längerem zu einem beliebten Sammlerobjekt geworden. Die Faszination kann sich Albrecht leicht erklären: «Eine Platte ist ein ästhetisches Stück. Ich kann die Rillen spüren und halte Musik in den Händen.»