Von der Bauernsiedlung zur Agglo-Gemeinde

Auf der gemeindeeigenen Website stellt sich Rümlang als «eine der attraktivsten Gemeinden im Agglomerations-Gürtel von Zürich» vor. Das Bild links datiert aus dem Oktober 1931. Damals gruppierten sich ein paar Bauernhöfe um die Kirche. Von Wohnblöcken, Einfamilienhausquartieren oder Industriegebieten ist weit und breit nichts zu sehen. Und auch der Flughafen war zu jener Zeit noch kein Thema. Es war ein überschaubares Dorf inmitten eines weitläufigen Landwirtschaftsgebietes. Die ersten Siedler waren aber bereits vor 4000 Jahren aufgetaucht.

Jakob Gujer, genannt Kleinjogg, machte das Dorf weitherum bekannt. Er hatte 1769 den Lehnshof Katzenrüti übernommen und einen Muster-Landwirtschaftsbetrieb eingerichtet. Sogar der Dichter Johann Wolfgang Goethe war bei ihm zu Gast.

Mit der Industrie kamen die Leute

3400 Menschen lebten 1960 in Rümlang, mehr als doppelt so viele waren es 2011, und aktuell liegt die Einwohnerzahl bei knapp 8000. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Gemeinde stark gewachsen, wie das Bild rechts zeigt. Die Kirche ist in der linken oberen Bildhälfte noch knapp zu sehen. Nicht nur Wohnhäuser für die Bevölkerung, auch Bauten für Industrie, Gewerbe und Dienstleistung sind dazugekommen. Die meisten Betriebe befinden sich ausserhalb des Dorfes. Sie bieten insgesamt mehr als 5000 Arbeitsplätze vor Ort an.

1946 wurde der Gewerbeverein gegründet und zählt aktuell rund 130 Mitglieder. Rümlang verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, ist verkehrstechnisch gut erschlossen und liegt trotzdem mitten im Grünen. Immer noch begrenzen Wälder und Felder die stark gewachsene Gemeinde. Zudem gibt es in den Naturschutzgebieten an den Altläufen der Glatt und am Katzensee abwechslungsreichen Naherholungsraum. Aus dem idyllischen Bauerndorf ist eine moderne und immer noch attraktive Gemeinde geworden. (bag)