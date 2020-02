Von der Dorfbeiz zum Vorzeigerestaurant mit veganer Küche

Jakob Steiner, ein Fotograf aus Wettingen, zog 1923 nach Boppelsen und war im Männerchor aktiv. Nach der Probe sassen die Mitglieder jeweils in der damaligen Wirtschaft Albrecht zusammen. 1926 musste diese schliessen. Steiner beschloss, ein eigenes Restaurant zu bauen. Er war jedoch auf die Mithilfe seiner Männerchörler angewiesen, die als Bürgen einstanden und beim Bau auch selber Hand anlegten.

1926 wurde das Lägernstübli als erstes eigenständiges Wirtschaftsgebäude in Boppelsen fertiggestellt. Vier Jahre später kam die hölzerne Veranda dazu. 1932 verkaufte Steiner das Restaurant an einen Bäcker aus Oerlikon. Das Lägernstübli war eine von drei Beizen im Kanton, die keine Polizeistunden kannten, was das Geschäft zusätzlich ankurbelte, nachzulesen im 1994 erschienenen Mitteilungsheft der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal.

Immer wieder gab es im Bopplisser Restaurant Besitzerwechsel. 2008 blieb es gar mehrere Monate geschlossen, da keine Nachfolge für den früheren Pächter gefunden wurde. Der Bopplisser Thomas Weber hatte die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, um den Preis von 720 000 Franken für den Kauf des Lägernstüblis zusammenzubringen.

Bis Ende Februar 2009 waren 327 000 Franken zusammengekommen. Und an der Gemeindeversammlung wurde die Übernahme von Anteilscheinen von 300 000 Franken durch die Gemeinde genehmigt. Seither ist Peter Buff Pächter des Restaurants. Er verbindet Kulinarik mit Kultur und organisiert immer wieder spezielle Anlässe.

Moritz Leuenberger zu Gast

Weit über das Furttal und den Kanton hinaus bekannt ist er wegen seiner veganen Menüs, die er seit bald zehn Jahren anbietet. Im Frühling 2015 war er zum Beispiel an der Jahresversammlung von Gastro Bern, an der auch Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger teilnahm.

Und am vergangenen Donnerstag war das Lägernstübli Schauplatz in der Sendung «Einstein» auf SRF 1 für den Test verschiedener Gerichte, einmal mit und einmal ohne Fleisch.