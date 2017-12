Von der Schneiderin zur Schreiberin

Ursprünglich kommt Margrit Brunner vom Kastelhof in Niederhasli. Später hat sie in Schleinikon gewohnt, ist nun aber seit über zehn Jahren in Neerach zu Hause. Dass sie eine kreative Person ist, zeigt sich schon an ihrer Berufswahl, denn Brunner hat Schneiderin gelernt. «Kleider entwerfen und nähen hat für mich auch einen meditativen ­Aspekt», erzählt Brunner.

«Während des Nähens habe ich mir ­immer Geschichten ausgedacht.» Später ist aus der Schneiderin eine Schreiberin geworden. Brunner, die nach ihrer Ausbildungszeit bis zur Pensionierung als Werklehrerin gearbeitet hat, malte aber auch schon immer sehr gern. An ihrer letzten Ausstellung 2002 in Lenzburg, konnte man ihre bemalten Bücherskulpturen sowie übergrosse farbige Tonköpfe bestaunen.

Zweimal bei «Zürich liest»

Nach der Pensionierung hattesie endlich mehr Zeit zum Schreiben. Mit weiteren vier Frauen gründete Brunner eine Schreibgruppe und nahm schon dreimal bei «Zürich liest» teil. «Tracy Hopper geht auf Reisen», lautet der Titel eines ihrer Gedichtemit jener fiktiven Figur. Und das geht so:

Wenn die Fähre nicht gewesen wäre – Wäre sie nie so schnell gelandet im Süden von Jersey – Sie hätte die Gegend mit dem Sandstrand nie gefunden – Hätte sich kaum verlaufen auf der Insel nach Westen – Doch das Verlaufen war etwas vom Besten.

Eine andere Kürzestgeschichte handelt vom Verlust eines un­gewöhnlichen Haustiers, eines Marders. Diesen hat besagte ­Tracy letztlich in einem Marderknöchelchenmobile verewigt. Und während Tracy Kaffee trinkt und im Dichterstuhl versinkt, ­berührt sie ein Schmetterlingsflügel. Entstanden ist die Figur Tracy Hopper vor etwa eineinhalb Jahren. «Für mich ist Tracy der Aufhänger für Dinge, die mich inspiriert haben», erklärt die Autorin. Sie selber braucht die Natur, die Wälder, die Ruhe, um zu schreiben. Sie braucht ­jedoch auch das Gegenteil: die Stadt. Denn die Menschen in der Stadt faszinieren sie. Sie ist eine Stadtwanderin.

Das Schreiben begreift Brunner als faszinierendes Handwerk. Sie liebt es, an Versen und Kurzgeschichten zu feilen und zu meisseln. So hat sie schon in verschiedenen Anthologien geschrieben.

Dieses Jahr kam eine weitere Anthologie, ein etwas ironisches Buch «Schreiblexikon, das:» her­aus, unter anderem auch mit Beiträgen von Margrit Brunner.

Auf der CD «Die diversen Fundstücke der Tracy Hopper» sind zehn Texte zu hören. Nur eine kleine Auswahl, denn Mar­grit Brunner hat noch viele Geschichten von ihrer Protagonistin auf Lager. Untermalt werden die poetischen, manchmal etwas surrealen Texte von Pius Larcher aus Wetzikon mit dem Klavier. Die Geschichten auf der CD wurden von der Autorin selber gelesen. In der Bülacher Altstadtbuchhandlung gibts ein Minihörbuch davon. (Zürcher Unterländer)