Wegen Attacke auf Grosstante vor Gericht

Vor dem Zürcher Oberbericht steht am heutigen Dienstag ein 24-jähriger Mann, der im März 2016 in Boppelsen seine Grosstante fast totgeschlagen hat. Erstinstanzlich wurde er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.

Der Beschuldigte hatte erst seit Kurzem bei seiner als schwierig geltenden Grosstante gewohnt. Die Stimmung war mehr als angespannt. Die Seniorin, die in der Nachbarschaft als schwierig gilt, soll ihren Grossneffen angeschrien und als Schmarotzer beleidigt haben. Am frühen Abend des 10. März 2016 schlug er der damals 76-Jährigen schliesslich einen Zwei-Kilo-Gewichtsstein von hinten auf den Kopf. Die Frau ging zu Boden, er traktierte sie weiter mit Fäusten und Füssen. Dann holte er in der Küche eine volle Weinflasche und schlug sie ihr über den Kopf. Schliesslich bedeckte er seine Grosstante unter einem Lattenrost, Matratzen und Decken.

Alarmiert von Nachbarn, welche die Schreie der Frau gehört hatten, kam bald darauf die Polizei. Die schwer Verletzte wurde ins Spital gebracht, der junge Mann festgenommen. Er ist geständig und reuig.

Er wollte sie bestrafen

Das Bezirksgericht Dielsdorf verurteilte den Schweizer im Februar 2017 wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren. Zudem wurde er verpflichtet, seiner Grosstante eine Genugtuung von 20'000 Franken zu entrichten. Die Anklage verlangt jedoch eine Verurteilung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.

Das Gericht glaubte dem jungen Mann, dass er seine Grosstante nicht habe töten, sondern sie vielmehr habe bestrafen und verletzen wollen. Auch seine Reue erachtete das Gericht als echt. Es empfahl ihm, im Strafvollzug eine Therapie zu machen. Der junge Mann ist bereits im vorzeitigen Strafvollzug. (far/sda)