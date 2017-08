Weitere Investition von 2 Millionen Franken in Pferdesportzentrum

Dass das Pferdesportzentrum in Dielsdorf weit über das Zürcher Unterland hinausstrahlt, hat sich auch am Dienstag letzter Woche gezeigt: Obwohl es sich um einen Wochentag handelte, zog es nicht weniger als rund 2700 Leute an die After Work Races – teilweise von weit hergereist.

Der Anlass habe einen Umsatz von 2 Millionen Franken verzeichnet, erklärte Anton Kräuliger, der Pferdeliebhaber und Verwaltungsratspräsident der Horse Park Zürich-Dielsdorf AG, gegenüber dieser Zeitung. Auch für ihn persönlich waren die Rennen eine freudige Sache, gewann doch sein zehnjähriges Pferd Nightdance Paolo mit Reiterin Karin Zwahlen ein Rennen. Zweiter wurde Le Colonel, der ebenfalls Kräuliger gehört.

Kein Ausbau, sondern Erhalt der Anlage

Nachdem der Unternehmer Anton Kräuliger in den vergangenen vier Jahren bereits rund 8 Millionen Franken in die grundlegende Erneuerung der Dielsdorfer Pferdesportanlage investiert hat, sollen nun noch einmal 2 Millionen aufgeworfen werden. «Das Ziel des Projekts ist aber nicht eine Ausweitung des Pferdesportzentrums, sondern die Konsolidierung, also die Erhaltung der Anlage», sagte Kräuliger.

Das Bauprojekt für internationale und nationale Reitturniere, das nun publiziert worden ist, umfasst drei Gebäude. Einerseits einen «überdachten Reitplatz», der eigentlich eine Reithalle ist, wobei deren Stirnseiten und die Ostseite mehrheitlich offen sind. Der Bau ist 65 Meter lang und 25 Meter breit, was einer Grundfläche von gut 1600 Quadratmetern entspricht. Die Halle werde nicht nur für Events benötigt, sondern solle auch den Mietern zur Verfügung stehen, sagte Kräuliger.

Das zweite der drei geplanten Gebäude dient Gastreitern, um ihre Pferde während eines Anlasses unterzubringen. Dazu sind 34 Boxen geplant. Das Bauwerk weist eine Länge von 63 Metern und eine Breite von 12 Metern auf. Wie Kräuliger ausführte, soll mit diesem Bau auch die Seuchengefahr minimiert werden, indem die Gastpferde von den Mieterpferden getrennt werden. Im Horse Park sind 150 Pferdehalter eingemietet; ein Drittel davon sind Spring- und Dressurreiter, zwei Drittel sind Rennreiter.

Ausbildungszentrumfür Jungreiter gesucht

Der dritte Projektteil sieht den Ersatz eines bestehenden, aber baufälligen Gebäudes vor. Darin sollen 14 Sattelboxen, eine grosse Remise und ein überdachter Waschplatz eingerichtet werden. Mit dem Bau dieses Gebäudes werde aber noch zugewartet. Dies darum, «weil der Verband ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine (OKV) auf der Suche nach einem Ausbildungszentrum für Jugendkurse ist», erklärte Investor Anton Kräuliger. Sollte die Wahl auf Dielsdorf fallen, könnte der Neubau für diese Zwecke verwendet werden.

Das gesamte Projekt ausgearbeitet hat das Architekturbüro Baumgartner AG aus dem thurgauischen Ettenhausen. Die Firma ist spezialisiert auf die Projektierung und den Bau von Reithallen und Pferdeställen. Für die geplanten Gebäude der Horse Park Zürich-Dielsdorf AG sind als Baumaterialien Beton und vor allem Holz vorgesehen. Die hölzernen Dachstühle sollen mit Eternitwellplatten gedeckt werden.

Zum Saisonabschluss finden am 24. September wiederum Pferderennen in Dielsdorf statt.

(Zürcher Unterländer)