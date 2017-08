Weltmeistertitel vergoldet Sommerferien

Andreas Grafs Woche anfangs Juli in der französischen Stadt Marseille hätte nicht besser verlaufen können: Ein sportlich motivierter Ausflug bei Traumwetter mit seiner Tochter samt Stadtausflug – und Weltmeistertitel in seiner Altersklasse (45-55) inklusive Medaille in der Kategorie Radrennen an den 38. Sportweltspielen der Medizin und Gesundheit.

«Der Sieg war eine schöne Überraschung. Auf dem Siegertreppchen als Weltmeister zu stehen war wirklich sehr emotional », erinnert sich der Däniker, der bereits zweifacher Cross Triathlon Europameister und Drittplatzierter bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii ist.

Rennen inkusiveVater-Tochter-Trip

«Ich hätte nicht gedacht, dass das Niveau des Rennens so hoch sein wird. Am Start standen extrem ambitionierte Sportler, einer war sogar zweimal an Olympischen spielen dabei.» Der Zahntechniker mit eigener Praxis in Zürich war einer von knapp 2000 Teilnehmern aus der ganzen Welt.

Zu den Medigames, wie sie auch genannt werden, werden Menschen mit einer Fachausbildung im Gesundheitsbereich zugelassen, die Disziplinen unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen der olympischen Spiele. «Dass es einen solchen Wettkampf überhaupt gibt, erfuhr ich aus dem ‹Dental Tribune›, der Fachzeitschrift für Zahnmedizin, und meine Tochter überzeugte mich, mitzumachen.»

Unter der Bedingung, dass sie ihn begleitet, wurde daraus auch ein Vater-Tochter Trip. «Speziell für uns war, dass sie an der Eröffnungsfeier das Schweizer Nationsschild tragen durfte.»

Graf hatte nur fünf Monate Zeit, sich auf die physische Herausforderung vorzubereiten. Schon immer sehr sportlich, fiel seine Wahl auf die Disziplin Radrennen. «Velofahren ist meine Stärke», gibt er zu. Nicht überraschend, da er auch sonst täglich im Sattel sitzt. «Das Training wurde einfach spezifischer auf den Anlass ausgelegt.»

Mentale Stärkeund Kollegialität

Auch ein praktischer Grund war dabei. Das Radrennen war auf vier Etappen an vier Tagen verteilt, die vier Resultate ergaben zusammen die Sieger. «Beim Triathlon wäre alles an einem Tag vorbei gewesen, so konnte ich alles gut einteilen.» Und trotzdem: Vier Etappen an 70 bis 100 Kilometer auf Strecken mit bis 800 Höhenmeter – das ging natürlich trotz kurzer Pausen oder gerade wegen dieser in die Beine.

«Beeindruckend war für mich, wie fair die Teilnehmer mit- einander umgegangen sind. Bei ähnlichen Wettkämpfen ist man sehr egoistisch und schaut nur auf sich.»



Andreas Graf

«Am dritten Tag hatte ich an einem längeren Anstieg leichte Krämpfe, durfte es aber die Anderen natürlich nicht wissen lassen und versuchte weiter entspannt zu wirken», erinnert sich Graf.

Mentale Stärke sei an solchen Rennen gleich wichtig wie die Kondition, denn wenn die man sich eine Blösse gebe, reagierten die Konkurrenten natürlich sofort und nützten diese Situation aus.

Überraschend war für Andreas Graf die sportliche Stimmung am Wettkampf: «Ziemlich beeindruckend war für mich, wie rücksichtsvoll fair die Teilnehmer miteinander umgegangen sind. Bei ähnlichen Wettkämpfen ist man sehr egoistisch und schaut nur auf sich. Natürlich haben auch hier die Teilenhmenden gegeneinander gekämpft, aber man merkte eine kollegiale Rücksicht.»

Auch die Tatsache, dass Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammenkamen, habe für eine besondere Stimmung gesorgt: «Wir waren alles Gleichgesinnte, und das im sportlichen und medizinischen Bereich.» Viele, die bei den Medigames mitmachen, sind langjährige Teilnehmer. «Der Betreuer der italienischen Fussballnationalmannschaft war bereits zum zwanzigsten Mal dabei.»

Ob Graf nächstes Jahr in Kroatien oder auf Malta – der Austragungsort wird im November entschieden – teilnehmen werde, wisse er aber noch nicht.

(Zürcher Unterländer)