Wenn der Wärmespeicher zum Schwimmbad wird

Jürg Nadig und Ueli Schäfer waren Pioniere oder «Spinner», wie Nadig selber sagt, als sie 1987 im nebligen Dielsdorf ein Sonnenenergiehaus bauten, in welchem unter anderem Fischtanks als Wärmespeicher integriert waren. Aufgerüttelt durch die erste Ölpreiskrise 1973, hatte sich Jürg Nadig zum Ziel gesetzt, ein Haus zu bauen, das nur so viel Energie fürs Wohnen verbraucht, wie in der Schweiz nachwachsen kann, nämlich ein Ster Holz pro Person. So entstand ein Prototyp eines Hauses, das 1989 vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) mit dem Energiepreis ausgezeichnet wurde.

Fenster dienen als Wärmekollektoren

Betrachtet man das dreistöckige, in den Fels gebaute Haus von aussen, fällt vor allem die grosse Fensterfront auf, die sich über zwei Stockwerke erstreckt. Zehn Fenster des Hauses sammeln die Sonnenwärme ein. Die warme Luft, die zwischen den Scheiben entsteht, wird abgesaugt, durch die Seitenwände und den Boden des zentral gelegenen Wasserbeckens geleitet und wärmt so das Wasser. Durch Wärmediffusion des Wassers wird die 173 Quadratmeter grosse Wohnfläche in der Übergangszeit beheizt. Ausschlaggebend dafür ist die Anordnung der fünf Zimmer rund um dieses Atrium mit dem Wasserbecken als Wärmespeicher. Der schöne Nebeneffekt dabei: Die Hausbesitzer gewinnen ein kleines Schwimmbad dazu, das bis zu 35 Grad warm werden kann. Ein Wärmepumpenboiler, der die feuchte Luft aus den Sanitärräumen und dem Atrium abzieht, verhindert, dass sich Schimmel bilden kann.

Dieses Jahr mussten Verena und Jürg Nadig erst am 6. November den gemauerten Holzofen beheizen. Er steht im Wohnzimmer und betreibt eine Zentralheizung, die etwa bis Mitte Februar in Betrieb ist. Holzfensterläden lösen das Problem des nächtlichen Wärmeverlustes. Sie sind Bestandteil des Innenraums des Hauses. «Am Abend werden die dunklen Fensterflächen abgedeckt und es entsteht eine Stimmung wie in einem Chalet», erklärt Nadig die Funktionalität der Läden, die für ihn auch einen gestalterischen Effekt haben.

Das Projekt Fischzuchtbecken scheiterte

Beim Konzept lehnte sich Nadig an den Bauhausstil an, wo Funktionalität mit Kunst und Handwerk zusammengeführt wurde. Nadigs Ziel war es, bei seinem Haus die Punkte Form und Funktion mit Energieeffizienz und Ernährung zu ergänzen. Zur Ernährung sollten die Fische beitragen. Drei Jahre lang schwammen Tilapias in den lichtdurchlässigen Tanks. Der Standort direkt am Fenster sollte ebenfalls der Wärmespeicherung dienen. Die Idee stammte aus den USA, wo bereits 1977 Experimente mit solchen Wassertanks beschrieben wurden. Nadig aber musste das Experiment abbrechen. «Weil zu wenig Licht einfiel, war das Algenwachstum, das Ziel dieses Experimentes, für die Ernährung der Fische zu gering. Die Fischtanks konnten trotzdem weiter genutzt werden. Sie werden heute von Regenwasser gespeist und dienen als WC-Spülung.

Eine weitere Säule der effizienten Energienutzung bildet die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses, mit einer Maximalleistung von 3 Kilowatt pro Stunde. Es war im Jahr 1987 die erste von der kantonalen Baudirektion bewilligte Fotovoltaikanlage in der Schutzzone rund um Regensberg.

Im Sommer wird der überschüssige Strom der Anlage ins Netz gespeist und je nach Sonneneinstrahlung im Winter bezieht Nadig zusätzlichen Strom aus dem Netz. Verena und Jürg Nadig sind heute noch immer begeistert von ihrem energieeffizienten Haus und nutzen den Wärmespeicher immer noch regelmässig als Schwimmbad.

