«Wenn wir das Projekt absegnen sollen, verkaufen Sie es uns besser!»

Gelingt der Sekundarschule von Rümlang und Oberglatt (Sek RO), was der Stadt Opfikon seit fünf Jahren Kopfweh bereitet? Aktuell sind die 19 Sekundarklassen bei der Primarschule und der Gemeinde Rümlang eingemietet. Nun geht aber durch das starke Bevölkerungswachstum der Schulraum aus: Auf das Schuljahr 2022/23 benötigt die Sek RO mindestens vier zusätzliche Klassenzimmer – und die Primarschule Rümlang schon ab nächstem Schuljahr mindestens sechs Zimmer mehr. «Die bestehenden Klassen- und Nebenräume sind ausgereizt. Wir sind also gezwungen, etwas zu tun», fasste Ueli Haab, Schulpräsident der Sek, am Infoanlass vom Montagabend zusammen.

Die Gemeinden sind unter Zeitdruck. Entsprechend ambitioniert ist auch der zeitliche Ablauf: Nach dem Projektwettbewerb und der Projektierung, für die an zwei Schulgemeindeversammlungen in den letzten zwei Jahren bereits Kredite gutgeheissen wurden, steht nun der Entwurf für das neue Schulhaus. Kostenpunkt: 17,4 Millionen Franken. Am 17. November kommt der Baukredit an die Urne; bei einem mehrheitlichen Ja soll das Schulhaus bereits ab Ende Jahr realisiert werden, damit es zu Beginn des Schuljahrs bezugsbereit ist.

Intime «Cluster»

Gemäss den Plänen kommt der Neubau direkt neben das bereits bestehende Oberglatter Chliriet zu stehen. Dies, um Kosten zu sparen: Das Bauland sei zu einem fairen Preis vorhanden, und die vorhandene Infrastruktur – eine Sporthalle, ein Saal und diverse Aussenanlagen – könne mitbenutzt werden. Dadurch würden sich Investitionen von rund 5 Millionen Franken erübrigen, erklärte Haab.

In der rot markierten Fläche, nordöstlich des Chliriet, käme der Neubau zustande. Sie können aus der Karte herauszoomen, um den Standort genauer zu erkennen.

Der Neubau würde mit dem bestehenden Schulhaus und dem Pausenplatz ein Ganzes bilden. Während im Erdgeschoss Spezialräume für Werken, Haushaltskunde, Chemie oder Physik Platz fänden, würden sich im Obergeschoss jeweils zwei von insgesamt zwölf Klassenzimmern zu einem «Cluster» zusammenfügen; sie wären also architektonisch von anderen Clustern getrennt. Die Vor- und Gruppenräume würden zu einer «intimen und zukunftsgerichteten Struktur» beitragen, wie Peter Baumberger, Architekt des Zürcher Büros BS+EMI, erläuterte. Auch eine Erweiterung des Schulraumes wäre mittelfristig umsetzbar, sollte dies notwendig werden. Nicht zuletzt würde der nachhaltige Holzbau über Erdsonden beheizt; Solaranlagen seien aus Kostengründen hingegen nicht geplant.

Auch wenn die dreissig am Anlass Anwesenden keine Zweifel aufkommen liessen, dass sie dem Projekt zustimmen werden: Etwas in Sorge schienen die Verantwortlichen doch zu sein. Nicht nur Ueli Haab, sondern auch die Primarschulpräsidentin Barbara Altorfer pries das Projekt als «ansprechend» an. «Auch für unsere Schule wäre der Neubau eine Entlastung, weil wir unter anderem den Mitteltrakt der Sek für die Mittelstufe nutzen könnten», sagte sie. Bei einem Nein zum Baukredit müsste entsprechend nicht nur die Sekundar-, sondern auch die Primarschule kurzfristig mit einem Provisorium reagieren.

Kosten fürs Provisorium

Nur: Was wäre an einem Provisorium so schlecht? Eine Besucherin kritisierte in der Diskussion, dass die Verantwortlichen ihr keinen Vergleichswert lieferten, was denn die Alternative – ein Provisorium – kosten würde. «Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich stehe hinter diesem Projekt», hielt sie fest, «aber wenn wir den Baukredit absegnen sollen, müssen Sie uns das besser verkaufen!» Eine Offerte für ein Provisorium hatten die Verantwortlichen nicht eingeholt, hielten sie fest. Der Richtwert liege allerdings im einstelligen Millionenbereich – für eine mittlere Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren.

Die Stadt Opfikon zeigt exemplarisch, welchen Preis ein Nein zum Baukredit langfristig nach sich ziehen könnte, wenn auch in anderem Ausmass. Im Mai 2014 schickte das Stimmvolk den Baukredit von 74,4 Millionen Franken für ein angeblich zu luxuriöses Schulhaus bachab. Infolge dessen werden im Glattpark bis heute 13 Schulklassen in Provisorien unterrichtet. Seit diesem Sommer liegt ein abgespecktes Bauprojekt vor; Die Kosten belaufen sich auf 71,2 Millionen Franken plus 3,3 Millionen Franken für die Planung, also fast gleich viel wie der einstige Entwurf. «Wir empfehlen fest, dem Vorhaben zuzustimmen», so Haab zuletzt, «sonst haben wir wirklich ein Problem.»

Ein zweiter, identischer Infoanlass findet am Mittwochabend, 23. Oktober, ab 19 Uhr im Gemeindesaal Chliriet in Oberglatt statt.