Wie respektvolles Streiten geht

Die Kulturkommission Dänikon präsentierte gleich zu Jahresbeginn mit Sybil Schreiber und Steven Schneider einen Höhepunkt für das Kulturjahr 2020. Wie alte Bekannte begrüsste das Publikum die beiden, die es aus der wöchentlichen Kolumne «Schreiber versus Schneider» der «Coop Zeitung» kennt. Das Paar las Allerweltsgeschichten aus ihrem munteren Familienleben vor. Die Kurzgeschichten sind stets von beiden Seiten, nämlich der weiblichen Seite von Schreiber und der männlichen Schneiders erzählt.

Nahm Schreiber Schneider wegen dessen Körpergrösse aufs Korn, konterte er damit, dass «die Deutschen laut und forsch» seien. Sie legte nach: «Ich liebe ihn, obwohl er so aussieht und kein Geld hat.» Oder sie berichteten, wie Schreiber zur Park-Assistentin wird, wenn Schneider auf einem Parkplatz einparkieren will, was natürlich für Konflikte sorgt. Die Szenen könnten sich im Leben eines jeden abspielen, dies ist wohl auch ein Geheimnis ihres langanhaltenden Erfolges.

Seit zwanzig Jahren ist ihre Beziehung öffentlich

Während der Lesung interagierten Schreiber und Schneider mit dem Publikum, gingen auf Zwischenrufe ein und gegen den Schluss des zweistündigen Auftritts durften die Besucher auch Fragen stellen. Ein Mann wollte wissen, ob sich tatsächlich alle Begebenheiten so abspielten. «Ja. Wir erleben viel Lustiges und zuweilen Kurioses, da ist nichts Erfundenes», erläuterte Steven Schneider. «Wir lassen aber bei den Erzählungen alles Unnötige weg und spitzen sie auf die Pointe zu.» Damit ist auch gesagt, dass Humor ein wichtiger Aspekt ihrer Beziehung ist. Dazu benutzen sie den Kunstgriff und agieren stets als Schreiber und Schneider. Woche für Woche begeistern sie damit tausende Menschen, seit zwanzig Jahren.

Sybil Schreiber wie auch Steven Schneider lassen einander Freiraum und arbeiten an eigenen Projekten. Sie veröffentlichte ein eigenes Buch, er zog nach.

Alle über 1000 Kolumnen in Ordnern gesammelt

Im Publikum sass unter anderem auch das Ehepaar Claudia und Dominik Rölli. «Ich kenne die zwei von der Kolumne, welche ich regelmässig lese, deshalb wollte ich sie auf der Bühne erleben», sagte Claudia Rölli. Ehemann Dominik Rölli schätzte, dass die Geschichten wirklichkeitsnah sind und aus dem Leben gegriffen. «Ausserdem kommt das Paar ohne Gehässigkeiten aus, der gegenseitige Respekt ist stets da, das macht das Ganze glaubwürdig und ist zudem lustig.»

Besucherin Isabelle Dübendorfer gehört zu den Fans der ersten Stunde. «Seit Beginn vor zwanzig Jahren sammle ich alle Kolumnen des Ehepaares», berichtete die Buchserin. «Ich schneide die Texte aus und lege sie chronologisch in Ordner ab.» Eine Aufgabe, für die es einen langem Atem braucht, sind doch bisher über tausend der Kurzgeschichten erschienen. Nicht nur schreibend mag Dübendorfer die Kolumnisten, sie sah das Ehepaar bereits zum dritten Mal auf der Bühne. «Ich finde es gelingt ihnen vorzüglich, die amüsanten Begebenheiten vom Papier auf die Bühne zu bringen.»

«Wir freuen uns sehr, dass der Auftakt ins diesjährige Kulturjahr so gut ankommt», sagte Marlies Schüpbach, Präsidentin der Kulturkommission Dänikon. Wie sie feststellte, kam ein guter Teil der Besucher von ausserhalb Dänikons. «Das ist toll, wenn unser Angebot Menschen aus dem ganzen Furttal anspricht.»