Wilhelm Tell hätte Freude gehabt

Behutsam legt Aktivmitglied ­Stefan Bichsel den Bolzen in die Pfeilbahn der Armbrust. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er von dieser, aus dem Mittelalter stammenden Schusswaffe begeistert und übernimmt neben 20 wei­teren Aktiv­mitgliedern gerne die Rolle als Schiesslehrer. Für heute coacht er die Neulinge am tra­ditionellen viertägigen Volks-, Vereins- und Firmenschiessen des Armbrustschützenvereins.

Am Drücker ist ­Carin Halter, die zum ersten Mal in ihrem ­Leben mit einer Armbrust schiesst. Bevor sie den Auslöser drücken darf, gibt es letzte Anweisungen von Bichsel. Mit einem kurzen «Klack» wird der Pfeil durch die Luft auf einer Distanz von 30 Metern geschleudert – und trifft voll ins Schwarze.

Ganze 44 Punkte holt sich Carin Halter und verdient sich so ihr erstes Kranz­abzeichen überhaupt. «Sie hat von Anfang an meine vorgeschlagene Schiesstechnik 1:1 umgesetzt, und ihre Konzentra­ti­ons­bereit­schaft half mit beim Zielen», meinte Stefan Bichsel. Für Carin­ Halter ein freudiges Erleb­nis, auch wenn es «sehr anstren­gend» gewesen sei.

Showdownam Rümlanger Dorffest

Der Vereinsschütze Renato Harlacher, zweifacher Schweizer Meister in der Kategorie stehend, wird am kommenden Wochen­ende aus Anlass des Rümlanger Dorffestes gegen den Vize-Weltmeister Jürg Ebnö­ther antreten. Dieser am Freitagabend um 18 Uhr stattfindende «Kampf der Könige» und ein dem breiten Publi­kum zugänglicher 10-Meter-Armbruststand sollen laut ­Sarah Steinemann, Vizepräsi­dentin des Armbrustschützenvereins, Werbung für den dringend benö­tigten Nachwuchs machen.

Geschossen werde mit gut gewarteten Vereinsgeräten, meist der Marke Winzeler. Wer eine personalisierte Armbrust bauen lassen möchte, findet im Rümlanger «Armbruster» Roland Stei­ne­mann den passenden Mann. Seine Armbrüste der Marke Stone­bow bringen den Schützen dank technischen Hilfen wie dem elektronischen Abzug und einer beleuchteten Wasserwaage in eine optimale Ausgangslage.

Geschichten und Tippswährend des Nachladens

In der hinteren Ecke des Armbrustschützenhauses «sticht» Mar­­tin Hin­nen her­vor. Der vom Ser­vicepersonal liebevoll genannte «grosse Tell» mit seinem Bart hilft jeweils am mehrtägigen Volks­schiessen mit, den Neuschützen Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Vater Heini Hinnen lädt ­gerade bei einem weiteren Schützen die Feder und gibt je nach Einschlag des Armbrustbolzens weitere Tipps für den nächsten Schuss. Als wandelndes Lexikon gibt er Inter­essierten Auskünfte zur Geschichte dieses so typisch schweizerisch anmutenden Sportgeräts.

Historisch gesehen waren Armbrüste bereits bei den alten Griechen in Gebrauch und fanden europäisch Einzug bei den Normannen, bevor sie durch Pulver und Gewehrkugeln ersetzt wurden. Max Bauer aus Rümlang sitzt neben Coach Martin Hinnen auf dem Schemel, während die Armbrust aufgelegt ist. In einer etwas gekrümmten Haltung zielt und schiesst er auf die 50er-Zielscheibe in 30 Metern Entfernung.

«Ich spürte, wie sich die Spannung in meinem Körper mit jedem wei­teren Schuss aufbaute», sagte Max Bauer, der in seiner Freizeit Bo­gen­schütze ist. Pro Schussblatt sind fünf Schüsse möglich. Schon Schiller machte in seiner Wilhelm-Tell-Sage den auch für diesen Verein gültigen Satz reif: «Früh übt sich, wer ein Meister werden will». (Zürcher Unterländer)