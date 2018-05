Witwe trauert FCZ-Fahne nach

Die Fahne mit dem FCZ-Logo auf blauem Grund ist für die Neeracherin Gabriele Leimbacher von grosser Bedeutung. Ihr Mann, der im vergangenen Dezember gestorben ist, war nämlich ein langjähriger Fan des Stadtklubs. Den Fan-Artikel erhielt er zu seinem 60. Geburtstag von Kollegen aus der Männerriege geschenkt. «Für ihn ging damit ein Wunsch in Erfüllung», sagt die Witwe.Für Hansruedi Leimbacher muss es ein schönes Gefühl gewesen sein, die Fahne am Masten vor seinem Haus zu sehen. Zu dieser Zeit kämpfte er bereits gegen seinen Hirntumor an. Nur drei Monate nach seinem 60. Geburtstag musste er sich der schweren Krankheit geschlagen geben.

«Lieber eine GC-Fahne»

Gabriele Leimbacher wohnt noch immer an der Binzmühlestrasse in Neerach. Die Fahne hat sie während der Wintermonate eingezogen und drinnen aufbewahrt. Bis eines Mittags vor etwa zwei Wochen zwei Schülerinnen und ein Schüler an ihrer Haustür klingelten. «Sie fragten mich, warum ich die Fahne nicht mehr raushänge.» Da sich die Primarschule nur 250 Meter vom Haus der Leimbachers befindet, laufen dort jeden Tag viele Schüler vorbei.

Gabriele Leimbacher wollte den Kindern eine Freude machen und hisste die Fahne sogleich wieder. Dabei wurde sie von einer anderen Schülergruppe beobachtet. «Sie riefen, ich soll lieber eine GC-Fahne aufhängen.» Die Witwe dachte sich nicht viel dabei. Die Rivalität unter den beiden Zürcher Fussballklubs ist auch ihr bekannt.

Doch als sie zwei Tage später, am Freitag, 18. Mai, das Haus verliess, blieb sie verdutzt vor dem Fahnenmast stehen. Von der 150x150 Zentimeter grossen «Superflag» — wie sie im Fanshop bezeichnet wird — fehlte jede Spur. «Ich schaute zuerst nach, ob sie heruntergefallen ist und weggewindet wurde.» Doch das war nicht der Fall. Am Fahnenmast sei zudem alles in Ordnung gewesen. Für die Wittwe ist klar: «Jemand hat die Fahne abmontiert und mitgenommen.»

In den Briefkasten legen

Der oder die Diebe haben aber nicht nur einen Fan-Artikel geklaut, sondern entwendeten ein Erinnerungsstück an Gabriele Leimbachers verstorbenen Ehemann. «Das macht mich unglaublich traurig», sagt sie.

Im Fanshop des Klubs kann man die Fahne für 99 Franken online bestellen. Doch der Preis spielt für die Witwe keine Rolle: «Es geht um die Symbolik. Ich möchte die alte Fahne unbedingt wieder zurückhaben.» So hat sie sich als erstes überlegt, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Dies kam für sie aber nicht in Frage. «Das bringt mir die Fahne auch nicht zurück.»

Stattdessen meldete sie sich bei der Redaktion des «Zürcher Unterländers» in der Absicht, einen öffentlichen Aufruf zu lancieren. Gabriele Leimbacher hat bereits einen Flyer erstellt, wie man ihn von vermissten Haustieren kennt. «Bleibt die Fahne weiterhin verschwunden, werde ich die Zettel im Dorf aufhängen.» Auf dem Flyer schreibt sie: «Bitte werfen Sie die Fahne einfach in meinen Briefkasten.»

Wer Angaben zum Verbleib der FCZ-Fahne machen kann, meldet sich direkt bei Gabriele Leimbacher unter der Telefonnummer 044 858 27 74. (Zürcher Unterländer)